Bệnh nhân thoái hóa khớp ngày càng trẻ

UC-II (Collagen type II không biến tính) được FDA công nhận tính hiệu quả và an toàn khi sử dụng (chứng chỉ an toàn GRAS). Nghiên cứu lâm sàng tiến hành bởi đội ngũ các nhà khoa học Mỹ và Canada đã khẳng định UC-II cho tác dụng vượt trội, thậm chí gấp đôi so với một số dưỡng chất khác trong điều trị thoái hóa khớp. Không chỉ cung cấp Collagen Type II cho sụn, UC-II còn điều chỉnh đáp ứng miễn dịch, ngăn quá trình tự hủy Collagen trong sụn khớp. Tại Việt Nam, JEX là nguồn cung cấp UC-II duy nhất, giúp hỗ trợ phòng ngừa và điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp một cách hiệu quả.