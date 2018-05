Bệnh nhân tử vong khi mổ ruột thừa

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, chiều 27/6, thấy đau tức ở vùng bụng, chị My - giáo viên trường trung học cơ sở Cẩm Định - yêu cầu gia đình đưa vào bệnh viện huyện Cẩm Giàng khám bệnh. Qua chuẩn đoán, bệnh viện huyện xác định chị bị viêm ruột thừa cấp nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tại đây, chị My được khám, xét nghiệm, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định cắt ruột thừa bằng nội soi. Bác sĩ cũng xác định ngoài thể trạng gầy yếu, cơ thể chị My chưa có bệnh gì đặc biệt.



Đêm 28/6, chị My lên bàn mổ. Đến 3h sáng 29/6, bệnh nhân được trả về phòng hồi sức sau mổ trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy hoàn toàn.

Sáng 2/7, sau khi chị My được đưa đi chụp cắt lớp (CT), bác sĩ Thành - Trưởng Khoa Hồi sức sau mổ cho gia đình biết, bệnh nhân bị xuất huyết màng nhện, phù nề não. Do bệnh lý nên bệnh nhân bị đột quỵ trong quá trình mổ. Còn bác sĩ gây mê Dương Đức Hiếu thì trả lời “khả năng do truy tim, mạch, men gan, tiểu đường”. Chị My tiếp tục hôn mê sâu đến 10 ngày và tử vong…



Trao đổi với báo giới, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định trường hợp tử vong sau khi nội soi mổ ruột thừa như của chị Nguyễn Thị My chưa từng xảy ra tại bệnh viện. Nhiều khả năng “chị My đã bị tai biến mạch máu não xảy ra đúng vào thời điểm tiến hành phẫu thuật”.

Trước cái chết bất thường của bệnh nhân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

(Theo TTXVN)