Bệnh nhân tử vong khi tiêm là do sốc kháng sinh

Theo kết luận của bệnh viện thì bệnh nhân Tiến (40 tuổi, ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) bị tai nạn giao thông vào tối ngày 26/9 trong tình trạng hôn mê, nứt sọ phải, đã được mổ hút dịch máu tụ. Sáng 27, bệnh nhân đã tỉnh, thở đều. Tối hôm đó, anh Tiến được tiêm 3 loại thuốc: hỗ trợ tuần hoàn, gan và kháng sinh milcerof Inj. Khi bác sỹ tiêm đến loại kháng sinh thì anh bị sốc thuốc và co giật, ngưng tim, ngưng thở. Bệnh nhân tử vong sau đó dù các bác sỹ đã tìm cách cấp cứu, hồi sức tích cực. Bác sỹ Trần Ngọc Thạnh, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã họp Hội đồng khoa học, có sự tham dự của công an. Qua điều tra kỹ nguyên nhân, kết luận cuối cùng là bệnh nhân tử vong do sốc thuốc kháng sinh milcerof Inj. Bệnh nhân Tiến được người nhà đưa về vào sáng nay. Ảnh: Minh Nhật. Bác sĩ Thạnh cũng cho biết kháng sinh milcerof Inj là loại không bắt buộc phải thử phản ứng trước khi tiêm. Anh Tiến là trường hợp thứ 2 tử vong tại bệnh viện này cũng do nguyên nhân sốc thuốc kháng sinh. “Đây là trường hợp hy hữu xảy ra tại bệnh viện. Chúng tôi rất tiếc về vấn đề này và chia buồn với người nhà bệnh nhân. Tất cả mọi viện phí đều được bệnh viện hỗ trợ và chiều nay 28/9 chúng tôi cử đại diện bệnh viện tới nhà bệnh nhân thắp hương chia buồn”, bác sỹ Thạnh nói. Minh Nhật