Bệnh nhân vẫn đến khám ở Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang ngày đóng cửa

Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã chính thức ngừng hoạt động từ ngày 28/4 theo quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang. Ghi nhận của VnExpress.net vào ngày cuối cùng vẫn có một số bệnh nhân đến khám bệnh do không biết tin bệnh viện đóng cửa. Họ đều được nhân viên bệnh viện giới thiệu sang các bệnh viện khác. Bệnh nhân nội trú cuối cùng cũng được chuyển sang bệnh viện khác điều trị tiếp.

Hầu hết nhân viên y tế có mặt tại bệnh viện để lãnh lương theo thông báo của chủ đầu tư. Bộ phận hành chính vẫn tiếp tục làm việc để giải quyết các thủ tục liên quan đến bệnh nhân và người lao động.

Đại diện bệnh viện trả lời thắc mắc của người lao động về quyền lợi sau khi nghỉ việc. Ảnh: Trần Ngoan.

Luật sư Trần Tấn Tài đại diện công ty cho biết hơn 100 nhân viên và y bác sĩ nghỉ việc từ ngày 28/4 đã được trả đầy đủ lương đến hết tháng 4. Bác sĩ hợp đồng và các nhân viên chưa hết hợp đồng có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc sẽ được trả lương theo quy định của pháp luật trong vòng 3 tháng tới. Các chế độ về an sinh xã hội và bảo hiểm của người lao động cũng được đảm bảo.

Cũng theo ông Tài, sau khi đóng cửa bệnh viện, chủ đầu tư có một số phương án như sang nhượng lại cơ sở cùng với trang thiết bị hoặc bán bất động sản để trả nợ. Doanh nghiệp đang trong quá trình thương thảo về giá với các đối tác, nếu không bán được sẽ chính thức giải thể bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang hoạt động từ ngày 3/2/2015 tại số 800 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM. Cơ sở này có quy mô 500 giường bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, là mô hình bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam chuyển đổi công năng từ chung cư cao cấp.

Theo ông Diệp Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, từ khi thành lập đến nay, công ty liên tục bù lỗ vì bệnh viện hoạt động không hiệu quả. Tính đến ngày 9/3, sau hơn 2 năm hoạt động bệnh viện đã lỗ lũy kế trên 60 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay ban đầu. Đến nay bệnh viện không còn đủ tài chính để duy trì và ngưng hoạt động kể từ ngày 28/4.

Trần Ngoan