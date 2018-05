Bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên ở Nghệ An

Triệu chứng cảnh báo viêm não mô cầu / Dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm não mô cầu

Chiều 7/8, bé trai Hồ Hữu Trung Kiên than mệt mỏi, đau đầu và sốt cao, uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Đến đêm, bé trong trạng thái lơ mơ, không tỉnh táo. Sáng hôm sau gia đình cho bé nhập viện Sản Nhi Nghệ An.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Lây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nôn và buồn nôn, trạng thái lơ mơ, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt có các ban xuất huyết tập trung ở bụng, lưng. Bệnh diễn tiến nhanh, chỉ trong vòng vài giờ, các nốt ban xuất huyết hoại tử xuất hiện nhiều. Kết quả kiểm tra, xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị viêm màng não do não mô cầu thể tối cấp, tiên lượng nặng.

Bệnh nhân được điều trị cách ly, phòng nguy cơ lây cho người khác. Bé cũng được điều trị tích cực, sử dụng thuốc chống phù não, bồi nước điện giải, cấy dịch não tủy, cấy máu, dịch họng. Hiện tình trạng bệnh nhi có tiến triển hơn hôm qua.

Đây là ca viêm não mô cầu đầu tiên của Nghệ An trong năm nay. Bệnh viện đã thông báo cho Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An để các đơn vị khoanh vùng, giám sát người tiếp xúc gần với bệnh nhân, dùng thuốc dự phòng bệnh.

Não mô cầu là bệnh nguy hiểm, chỉ sau vài tiếng đồng hồ nhiễm bệnh đã có thể gây sốc nhiễm khuẩn. Bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn gồm có 4 nhóm chính là A, B, C và D. Viêm não mô cầu nhóm A và B thường hay gặp nhất. Nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có thể nhiễm vi khuẩn não mô cầu, nhóm nguy cơ mắc bệnh cao nhất là lứa tuổi trẻ.

Khi nhiễm vi khuẩn não mô cầu, thời gian ủ bệnh 2-10 ngày, thường 3-4 ngày. Bệnh nhân có các biểu hiện sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, gáy cứng (trẻ nhỏ có thóp phồng), lơ mơ, nhạy cảm với ánh sáng, có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc biểu hiện sốc nhiễm khuẩn... Biểu hiện này tương tự viêm não, màng não do virus thông thường khác.

Trong 5 năm qua cả nước có 610 trường hợp viêm não mô cầu, trong đó 25 ca tử vong. Năm 2015 cả nước có 102 ca bệnh, 4 người tử vong. Số ca bệnh không nhiều, nhưng viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng, đặc biệt lây lan qua đường hô hấp nên luôn được cảnh báo nguy hiểm. Bệnh nhân thậm chí có tử vong ngay trong vòng 24 giờ khởi bệnh.

Lê Nga