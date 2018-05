Bệnh nhi suýt gặp tử thần vì sốc phản vệ do thức ăn

Hiện, bệnh nhân này nằm điều trị tại khoa Miễn dịch - Dị ứng lâm sàng trong tình trạng tỉnh, tự thở có ôxy hỗ trợ, mạch và huyết áp trở lại bình thường.

Theo lời kể của gia đình, ngày 22/8, sau khi ăn cơm trưa với thịt gà, thịt lợn, măng tươi..., cháu ăn thêm mít sau đó nổi sẩn ngứa trên da, sưng nóng môi, mắt mờ. Ban sẩn ngứa xuất hiện và lan nhanh toàn thân, kèm theo chóng mặt, buồn nôn và đi ngoài nhiều lần. Cháu được sơ cứu tại nhà, sau đó chuyển đến bệnh viện tỉnh.

Do khó thở, tím tái, tụt huyết áp phải đặt ống nội khí quản và dùng các thuốc vận mạch nên bệnh nhân này được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc phản vệ do thức ăn. Sau 4 ngày điều trị tích cực, cháu đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Cẩm Thanh, sốc phản vệ là hội chứng cấp tính, nguy cơ đe dọa tính mạng với biểu hiện toàn thân, đặc trưng gồm suy thở, suy tuần hoàn hoặc cả hai. Dị ứng thức ăn là vấn đề quan trọng trong cộng đồng và tỷ lệ mắc ngày càng tăng.

Theo một nghiên cứu ở châu Âu năm 2005, phản vệ do thức ăn do nhiều loại gây ra, hay gặp nhất là quả bồ đào, lạc và các loại đậu chiếm hơn 30% các trường hợp. Ngoài ra, các nguyên nhân gây dị ứng khác ở trẻ em hay gặp là sữa bò, trứng, ngũ cốc, ít gặp hơn là các loại hải sản (tôm, cua, cá biển, sò, mực...). Một số chất phụ gia hoặc phẩm màu như hàn the, bột ngọt cũng có thể gây dị ứng cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ ăn những thức ăn có nhiều nguy cơ gây dị ứng. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường như mẩn ngứa, chóng mặt, buồn nôn, khó thở... cần phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Nam Phương