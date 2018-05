Bệnh sốt rét vào mùa tại miền Nam

Thống kê của Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng TP HCM, 10 tháng đầu năm khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng có 1.041 người mắc sốt rét. Trong đó tỉnh Bình Phước số bệnh nhân đông nhất với 810 ca, Lâm Đồng 117 người bệnh, Đồng Nai 18 trường hợp. Cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh của cả miền Nam là 1.422, riêng Bình Phước có 978 ca.

Dịch sốt rét thường có xu hướng tăng cao từ những tháng cuối năm kéo dài đến đầu năm sau. Giữa tháng 11 Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận điều trị hai bệnh nhi sốt rét ngụ ở Bình Phước và Đăk Nông. Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng điều trị một bé 5 tháng tuổi và một bé 3 tuổi bị sốt rét sau nhiều năm bệnh ít xuất hiện ở trẻ em Việt.

Dịch sốt rét thường có xu hướng tăng cao từ những tháng cuối năm kéo dài đến đầu năm sau. Ảnh: malaria.

Bệnh sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền chủ yếu qua muỗi Anopheles. Biểu hiện ban đầu của bệnh là rét run - sốt nóng - sau đó vã mồ hôi. Nhiều trường hợp mắc sốt rét không có cơn sốt điển hình, người bệnh chỉ cảm thấy ớn lạnh hoặc gai rét. Sốt rét nếu chẩn đoán chậm trễ, có biến chứng nguy hiểm có thể tử vong trong vòng 12 giờ, còn gọi là sốt rét ác tính.

Các triệu chứng kèm theo cơn sốt có thể là tình trạng thiếu máu nặng, da xanh xao, mệt mỏi, gan lách to, vàng da niêm, tiểu huyết sắc tố tức nước tiểu màu xá xị, co giật, rối loạn tri giác... Trẻ em thường nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, da xanh xao, bụng to do gan lách to, nặng hơn thì bị rối loạn tri giác do tổn thương não.

Căn bệnh giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nhân loại

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần ngăn ngừa muỗi chích để phòng bệnh, thường xuyên ngủ mùng, ngay cả ban ngày và mùng cần được tẩm hóa chất diệt muỗi. Xua đuổi muỗi bằng cách dùng vợt muỗi, nhang đốt muỗi, thoa kem chống muỗi. Khi làm việc vào buổi tối cần được trang bị quần áo dài tay để đề phòng muỗi đốt.

Cần vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, sắp xếp vật dụng trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ, quần áo phải được xếp gọn gàng không nên treo hay móc quần áo trên tường làm chỗ cho muỗi đậu...

