Bệnh tim, ung thư biểu hiện ở nữ giới khác đàn ông

Nhóm nghiên cứu cho biết có 5 lĩnh vực thể hiện sự khác biệt rõ nhất giữa hai giới, đồng thời kêu gọi các bác sĩ phải cảnh giác hơn trước sự đa dạng của triệu chứng bệnh như vậy.

Chẳng hạn, khi bị bệnh tim tấn công, triệu chứng điển hình ở đàn ông là đau ngực và cơn đau tỏa xuống vùng tay trái. Trong khi đó, phụ nữ thấy buồn nôn và đau vùng bụng dưới.

Các bác sĩ cần biết có sự khác biệt triệu chứng bệnh giữa nam và nữ, từ đó mới phát hiện bệnh kịp thời. Ảnh: Express.

Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Giovannella Baggio, từ Bệnh viện Đại học Padua và là Giám đốc phân viện Y khoa quốc tế của bệnh viện này, cho biết phụ nữ thường không nhân được điều trị cần thiết khi bộc lộ những triệu chứng nói trên.

"Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng về sự khác biệt đáng kể giữa hai giới trong 5 lĩnh vực chính - bệnh tim, ung thư, bệnh gan, bệnh loãng xương và dược lý".

"Ở buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, các nghiên cứu y khoa vẫn còn hiểu biết rất ít về sự khác biệt giới trong các loại bệnh tật, đặc biệt là các triệu chứng bệnh. Những nghiên cứu được thực hiện trong 40 năm qua tập trung chủ yếu vào bệnh nhân là nam giới", chuyên gia này nói.

"Được nhìn nhận điển hình là một bệnh của nam giới, bệnh tim mạch ở nữ giới lại có triệu chứng hoàn toàn khác biệt. Do vậy, khi họ phàn nàn với bác sĩ về những triệu chứng 'không điển hình' của mình, họ thường không nhận được sự quan tâm kiểm tra đúng mức, chẳng hạn xét nghiệm ECG - xét nghiệm chẩn đoán enzyme".

Nghiên cứu, công bố trên tạp chí Clinical Chemistry and Laboratory Medicine cũng chỉ ra rằng ung thư ruột kết ảnh hưởng đến phái nữ ở độ tuổi muộn hơn so với đàn ông, và các khối u cũng xuất hiện ở những vùng khác biệt.

Với bệnh gan, nữ giới dễ mắc bệnh xơ gan tiên phát do mật cao hơn nhiều so với đàn ông, và cùng với viêm gan C mãn tính, chúng trở thành những yếu tố nguy cơ cao hơn nhiều do có sự xuất hiện hoóc môn nữ.

Với bệnh loãng xương, vì chủ yếu xảy ra ở nữ giới, nên nó cũng thường bị bỏ sót ở đàn ông, dẫn tới tình trạng ngày một nhiều người bị gãy xương.

Giáo sư Baggio cho rằng, nghiên cứu này cho thấy cần có thêm những nghiên cứu lâm sàng về sự khác biệt giữa hai giới để loại bỏ những bất bình đẳng trong việc điều trị bệnh giữa nam và nữ.

Thuận An