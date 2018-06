Bệnh vì tiện nghi cao ốc

Cảnh giác với hội chứng đường hô hấp do máy điều hòa / Sử dụng máy điều hòa thế nào cho khỏe?

Hội chứng SBS là sự tổng hòa của các căn bệnh liên quan với vị trí làm việc hoặc nơi cư trú của một cá nhân (trong cao ốc văn phòng, chung cư cao tầng). Các tòa nhà có máy điều hòa, cường độ làm việc cao, chính là mảnh đất tốt cho SBS phát sinh.



Trong một số trường hợp thông thường, hội chứng SBS gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, sốt, chóng mặt, ho khan, mệt mỏi, các bệnh về mắt và da. Những triệu chứng này sẽ giảm hay biến mất khi người ta ra khỏi cao ốc có tiện nghi máy lạnh.

Thiếu không khí trong lành, thiếu ánh sáng mặt trời là nguyên nhân của hội chứng SBS. Ảnh: mindfuldesignconsulting.com.

Năm 1984, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đã đề nghị tu sửa lại đến 30% các tòa nhà chung cư mới, bởi vì chúng bị phát hiện có liên quan tới các triệu chứng của hội chứng SBS do chất lượng của không khí trong nhà rất kém.



Nguyên nhân gây bệnh SBS thông thường do các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí bị quá tải. Các nguyên nhân khác đi kèm do các chất gây ô nhiễm của một số loại vật liệu xây dụng, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, sản phẩm phụ của các máy móc, thiết bị văn phòng, hóa chất công nghiệp nhẹ được sử dụng trong sản xuất, hoặc bộ phận lọc không khí hoạt động kém hiệu quả...



Hội chứng SBS thường được xử lý bằng cách làm gia tăng tỷ lệ không khí trong lành được trao đổi với bên ngoài. Nhưng trong thực tế, cần phải thiết kế các công trình “xanh” mới có thể tránh được tận gốc hội chứng SBS. Đồng thời tiếp tục giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất trong việc vệ sinh, và loại bỏ các điều kiện khuyến khích tăng trưởng nấm mốc gây dị ứng.

Vũ Hào (theo greenliving)