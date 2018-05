Bệnh viêm da dày sừng tái phát ở Quảng Ngãi

Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ vừa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Trói (37 tuổi) ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, trong tình trạng trạng mệt mỏi, tổn thương lòng bàn tay, bàn chân. Sau khi hội chẩn, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận, anh Trói mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân và men gan tăng.

Năm 2012, gia đình anh Trói có 6 người thì 4 mắc bệnh này, trong đó vợ anh là Phạm Thị Trêu tử vong. Người đàn ông này từng nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định).

Chuyên gia Bộ Y tế thăm khám, sàng lọc bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân cho người dân xã Ba Điền. Ảnh:Trí Tín.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho hay, Trung tâm y tế huyện Ba Tơ đã gửi văn bản báo cáo về trường hợp tái phát bệnh của anh Trói. Dự kiến đầu tuần tới, đoàn công tác của Sở Y tế sẽ về huyện Ba Tơ kiểm tra, có giải pháp ngăn chặn căn bệnh này.

Xã Ba Điền những năm qua lây lan hội chứng viêm da, dày sừng bàn tay bàn chân. 250 người đã mắc bệnh, 24 người tử vong. Thống kê của ngành y tế địa phương, năm 2013 toàn tỉnh Quảng Ngãi có 16 trường hợp tái phát bệnh ở hai huyện vùng cao Ba Tơ và Sơn Hà. Tất cả đều được điều trị khỏi.

Đầu tháng 3/2013, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thông báo căn cứ kết quả nghiên cứu dịch tễ học can thiệp từ tháng 5/2012 đến nay, Bộ Y tế nhận định hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Quảng Ngãi là do độc tố vi nấm, chủ yếu là Aflatoxin, do ăn gạo cũ mốc trên cơ địa người bị thiếu vi chất.

Tiến sĩ Trần Minh Như Nguyện, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục thu thập thêm bằng chứng, theo dõi, nghiên cứu thêm mới đi đến kết luận chính xác, khoa học. "Bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Quảng Ngãi chưa từng được ghi nhận trên thế giới. Do vậy, xác định được nguyên nhân, yếu tố nguy cơ có thể gây bệnh là thành công bước đầu", tiến sĩ Nguyện cho biết. WHO cho rằng cần tổ chức hội thảo chuyên sâu để đánh giá và kết luận về nguyên nhân gây bệnh viêm da này.

Trí Tín