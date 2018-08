Bệnh viêm da dày sừng tái phát ở Quảng Ngãi

Bệnh lạ tái xuất tại Quảng Ngãi sau 6 tháng vắng bóng

Trao đổi với VnExpress.net sáng 27/12, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) vừa hội chẩn xác định ông Triên (47 tuổi, ngụ ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô) mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, men gan tăng.

Các chuyên gia y tế khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm người dân huyện vùng cao Ba Tơ mắc hội chứng dày sừng bàn tay, bàn chân để điều trị kịp thời. Ảnh: Trí Tín.

Trước đó vào ngày 19/12, Trung tâm Y tế Ba Tơ khám sàng lọc tại xã Ba Tô, đã phát hiện người đàn ông này mắc mới hội chứng nguy hiểm nói trên. Đến ngày 22/12, ông Triên mới chịu nhập viện điều trị.

Huyện Ba Tơ đang tập trung huy động lực lượng tổng vệ sinh xã Ba Tô; đồng thời yêu cầu ngành y tế tiếp tục khám sàng lọc người dân ở các xã từng có bệnh nhân mắc hội chứng dày sừng bàn tay, bàn chân nhằm phát hiện, điều trị kịp thời tránh nguy hiểm tính mạng.

"Chúng tôi đang rất lo vì thời tiết mưa ẩm ướt kéo dài. Suốt bốn năm qua, hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân cứ lặp lại theo chu kỳ từ tháng 12 đến hết tháng 4 năm sau, uy hiếp tính mạng người dân. Hiện tại ngành y tế vẫn chưa thể chặn đứng căn bệnh này", ông Phong âu lo.

Đến nay, Quảng Ngãi có hơn 250 người mắc hội chứng dày sừng bàn tay, bàn chân, 25 người tử vong, trong đó chủ yếu xảy ra ở xã Ba Điền.

Trước đó, Viện Vệ sinh - Y tế Công cộng TP HCM đã công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy hầu hết mẫu gạo lúa lấy tại huyện Ba Tơ đều nhiễm nấm mốc. Trong đó mẫu lúa lấy ở xã Ba Nam, nơi xuất hiện những ca bệnh mới mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân - có độc tố Aflatoxin cao hơn 100 lần cho phép.

Đầu tháng 3/2013, Bộ trưởng Y tế căn cứ kết quả nghiên cứu dịch tễ học can thiệp từ tháng 5/2012 nhận định hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở Quảng Ngãi là do độc tố vi nấm, chủ yếu Aflatoxin, do ăn gạo cũ mốc, trên cơ địa người bị thiếu vi chất.

