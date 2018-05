Bệnh viêm da lạ nguy cơ bùng phát

Bệnh viêm da lạ tái phát, Quảng Ngãi hứa không giấu thông tin / 4 người trong một gia đình mắc bệnh viêm da lạ

Sáng nay, đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Sở Y tế Quảng Ngãi đến huyện Ba Tơ thăm khám, lấy mẫu phân tích nghiên cứu, tìm nguy nhân gây bệnh.

Tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, các bác sĩ đã thăm khám, lấy mẫu da 4 bệnh nhân chung gia đình mắc bệnh viêm da lạ gồm bà Phạm Thị Ngắp (75 tuổi), Phạm Văn Đin (29 tuổi), Phạm Thị Nai ( 25 tuổi) và Phạm Văn Hy (7 tuổi) ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền. Cả 4 đều có triệu chứng lở loét, sưng tấy, xung quanh bàn tay, bàn chân, có rìa tím, men gan cao. Bà Ngắp từng nhập viện vào tháng 6/2012 điều trị căn bệnh này, nay bệnh lại tái phát.

PGS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám bà Phạm Thị Ngắp (75 tuổi). Ảnh: Trí Tín.

Bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ba Tơ cho biết, ngoài bốn bệnh nhân có hội chứng dày sừng bàn tay, bàn chân nói trên, trung tâm vừa mới tiếp nhận bà Phạm Thị Soi (60 tuổi) cũng ở thôn Làng Rêu. Bệnh nhân này từng mắc hội chứng dày sừng bàn tay, bàn chân năm ngoái, hiện bệnh tái phát. Năm 2012, gia đình bà Soi có hai người tử vong do bệnh viêm da lạ là Phạm Thị Ân (18 tuổi, con gái bà Soi) và cháu Ngoại bà Soi là Phạm Văn Sâm (4 tuổi, con chị Ân).

Trước tình hình này, UBND huyện miền núi Ba Tơ vừa gửi văn bản hỏa tốc chỉ đạo các địa phương Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Vinh, Ba Xa, Ba Tô (những địa phương trước đây có người mắc bệnh viêm da lạ lạ) gấp rút triển khai công tác phòng bệnh. Theo đó, thường xuyên tiến hành tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, nơi công cộng tập trung đông người; vận động người dân không ăn gạo mốc, gạo ủ, đảm bảo thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; khi phát hiện có các dấu hiệu tổn thương ở bàn tay, bàn chân, mệt mỏi, đau bụng… phải đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Bà Phạm Thị Soi tái phát bệnh viêm da lạ nhập viện điều trị ở Trung tâm y tế huyện Ba Tơ vào chiều ngày 4/3. Năm 2012, con gái và cháu ngoại của bà Soi đã chết vì bệnh này. Ảnh: Trí Tín.

Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, PGS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh, trong khi tiếp tục nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân cụ thể gây hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, ngành y tế vẫn tập trung vào 3 nhóm giải pháp ngăn chặn căn bệnh này gồm: Vệ sinh môi trường, giám sát cộng đồng và chăm sóc thể trạng cho người bệnh.

Trong hai ngày tới, ngành y tế Quảng Ngãi tổ chức khám sàng lọc hơn 600 hộ dân với gần 1.200 nhân khẩu tại xã Ba Điền, nhằm phát hiện, ngăn chặn bệnh viêm da lạ tái bùng phát trở lại.

Bệnh xuất hiện ở huyện Ba Tơ gần 3 năm nay, hiện chưa rõ nguyên nhân. Qua phân tích, các chuyên gia y tế không thấy các yếu tố chứng tỏ bệnh là truyền nhiễm (do vi rút, vi khuẩn) do không có hội chứng nhiễm trùng. Xét nghiệm xác định các mẫu máu bị bệnh tại trường Đại học Nagasaki rồi so sánh với ngân hàng gen trên 240 loài vi rút, vi khuẩn cho thấy không có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Chưa tìm thấy bằng chứng về các mối nguy cơ do vi khuẩn, vi rút từ các mẫu xát nghiệm đất, nước, lương thực thực phẩm. Có nhiều cá thể ve, mò mạt, bọ chét trong môi trường và vật nuôi. Chưa có bằng chứng cho thấy bệnh nhiễm từ không khí, hay nhiễm bệnh từ nguồn nước, lây từ người sang người.



Kết quả phân tích cũng không phát hiện thấy hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm họ carbamate, chlor hữu cơ, phosphor hữu cơ tổng hợp tại các mẫu đất, nước, gạo đã xét nghiệm...

Hàng trăm người ở huyện Ba Tơ mắc căn bệnh này, 24 người đã chết. Bệnh tạm lắng 6 tháng qua và xuất hiện trở lại vào cuối tháng 2.

