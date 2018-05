Bệnh viêm gan virut C cần được phát hiện và điều trị sớm

Bệnh viêm gan virut C (HCV) ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng trong cộng đồng, trong đó số người bệnh mắc HCV kiểu gen một (gen khó điều trị) chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, việc điều trị căn bệnh này còn gặp rất nhiều khó khăn khi cơ chế phác đồ điều trị chuẩn hiện nay chưa đạt được hiệu quả và việc tiếp cận các phương thuốc tiên tiến trên thế giới còn nhiều hạn chế.

Bệnh HCV được xem là “kẻ giết người thầm lặng” vì triệu chứng lâm sàng thường không bộc phát rõ ràng (có đến 90% trường hợp không có triệu chứng) nhưng để lại hậu quả rất nặng nề. Bệnh dễ lây truyền qua đường máu và mẹ truyền sang con, giống như HIV. Theo những con đường lây truyền này, có 4 phương thức lây truyền cơ bản: quan hệ tình dục bừa bãi không an toàn, tiêm chích ma túy, truyền máu không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Do bệnh không có triệu chứng rõ rệt nên hầu hết người bệnh không nhận ra họ đã bị nhiễm bệnh và có thể vô tình để bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hoạt chất mới Boceprevir được công bố lưu hành và sử dụng tại hội thảo “Kỷ nguyên mới trong điều trị viêm gan vi rút C” ngày 15/9 tại TP HCM.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn khi căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam. Khoảng 85% bệnh nhân nhiễm HCV sẽ chuyển thành mạn tính và khoảng 20 đến 25% bệnh nhân mạn tính sẽ chuyển qua xơ gan và ung thư gan. Theo số liệu thống kê ngành y tế, lượng bệnh nhân HCV ở Việt Nam có thể đã lên đến con số 2 triệu người, trong đó số người bệnh mắc HCV kiểu gen một chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra, số liệu của Bệnh viện Nhiệt Đới, TP HCM cho thấy mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận từ 700 đến 800 lượt bệnh nhân đến khám gan, trong đó có hơn 10% trường hợp nhiễm HCV.

Tuy nhiên, việc chữa trị và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của HCV, đặc biệt là HCV kiểu gen một còn gặp rất nhiều thách thức. Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc chưa có vắc xin tiêm phòng bệnh HCV khiến tỷ lệ nhiễm bệnh này ngày càng cao trong cộng đồng. Hơn nữa, phương pháp điều trị hiện tại vẫn chưa đạt được hiệu quả khỏi bệnh lâu dài cho người bệnh.

Cụ thể, theo Giáo sư, bác sĩ Phạm Hoàng Phiệt, Chủ tịch Hội Gan Mật TP HCM, cơ chế của phác đồ điều trị chuẩn hiện nay (bao gồm peginterferon và ribavirin) giúp bệnh nhân HCV kiểu gen một tăng khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, chống lại vi rút. Tuy nhiên, hơn 50% người bệnh lại không có đáp ứng được do không đáp ứng vi rút bền vững SVR, dấu hiệu của sự lành bệnh về mặt vi rút học.

Bác sĩ Phiệt cũng cho biết, khác với viêm gan siêu vi B, người bị nhiễm HCV có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, đây là căn bệnh khá phức tạp, tỷ lệ khỏi bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như người bệnh, sắc tộc (bệnh nhân châu Á có nhiều gen đáp ứng điều trị tốt hơn tới 80% so với các châu lục khác) và týp siêu vi. Tại Việt Nam, týp siêu vi khó điều trị chiếm tới hơn 30%, các týp khác khoảng 20% và týp 6 cao hơn, chiếm 60%. Do đó, bệnh cần sớm được phát hiện để theo dõi sự tiến triển hoặc được điều trị ngay nếu cần thiết.

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Dược phẩm Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd đã công bố quyết định của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho phép lưu hành và đưa vào sử dụng dòng thuốc mới chứa hoạt chất Boceprevir. Hoạt chất này được sử dụng để điều trị các bệnh nhân mắc HCV kiểu gen một, giúp tăng tỷ lệ chữa khỏi bệnh HCV từ 40% đến 70% đối với những bệnh nhân đã thất bại trong việc điều trị trước đó và cả bệnh nhân chưa từng được điều trị. Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực giúp bệnh nhân HCV có thêm cơ hội chữa khỏi bệnh, đồng thời giúp họ cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Diệp Trương