Bệnh viêm xoang không dễ điều trị dứt điểm

Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương và Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Bệnh viện 108 đang có mặt tại tòa soạn VnExpress.

Kính chào các bác sĩ!

Em bị bệnh xoang mũi đã 10 năm nay. Cách đây 1 năm, sau khi chụp MRI, CT Scan xoang mũi bác sĩ chẩn đoán em bị viêm đa xoang và chỉ định phẫu thuật Polyp xoang hàm và xoang hơi cuốn mũi trái. Sau khi phẫu thuật và cho đến bây giờ em thấy có đỡ nhưng em vẫn thường xuyên bị ngạt mũi, đau đầu và dịch mũi chảy xuống họng, trong khi em có rửa mũi hằng ngày bằng dung dịch nước muối 0.9%, đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đặc biệt là khi thời tiết thay đổi em rất đau và khó chịu, đi khám chuyên khoa bác sĩ kê thuốc uống chỉ đỡ được 1 thời gian ngắn rồi lại như cũ. Vậy em xin được các bác sĩ tư vấn cho em các biện pháp để điều trị bệnh. Em xin chân thành cảm ơn! (Vũ Nguyễn, 27 tuổi, HN)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương quân đội 108:

Điều đầu tiên, bạn nên đến khám ở các cơ sở y tế để thăm khám để được chuẩn đoán cụ thể. Bạn có thể bị viêm xoang hàm, xoang trán... Sau khi được chuẩn đoán đúng, các bác sĩ sẽ đưa ra cho bạn phác đồ điều trị cụ thể.

- Cho cháu hỏi hiện tượng của cháu như sau là viêm mũi hay viêm xoang ạ. Vào mùa hè hoặc thời tiếng nắng nóng thì cháu không có hiện tượng hắt xì hơi và chảy nước mũi. Nhưng cứ đến mùa đông hoặc thay đổi thời tiết, cháu lại nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt xì hơi... rất khó chịu và phiền toái. Cháu đã sử dụng một số phương pháp nhưng không hiệu quả. Cháu đã dùng máy trị viêm mũi bằng tia hồng ngoại, thuốc xịt mũi thái dương (áp lực xịt vào quá mạnh, gây rát mũi), đi khám thì bác sĩ bảo không khỏi được và cho dùng kháng sinh thì đỡ một thời gian. Cháu rất khó chịu với cái bệnh này, cứ đến mùa đông là rất phiền, lúc nào cũng phải lau mũi. Cho cháu hỏi bây giờ có cách nào để điều trị bệnh của cháu không. Cháu cám ơn. Thân! (Nguyễn Thái Hà, 22 tuổi, Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương:

Với triệu chứng ngạt mũi, tắc mũi vào mùa đông, bạn có thể bị viêm mũi dị ứng, viêm theo mùa. Để điều trị bệnh, bạn có thể dùng các thuốc dị ứng hoặc thuốc cocticoit xịt tại chỗ. Hiện nay có rất nhiều các loại thuốc xịt, sử dụng từ 15 đến 20 ngày mới có thể khỏi được. Để tránh hiện tượng lâu dài, bạn nên tránh bụi và tránh một số đồ ăn khiến bạn dễ bị dị ứng thì bệnh sẽ được chữa khỏi lâu dài.

- Con trai tôi được 2 tuổi, cháu thường xuyên bị chảy nước mũi trong khi thời tiết thay đổi, dù tôi đã vệ sinh mũi cho cháu nhưng vẫn không khỏi, thường bị rất lâu, đi khám bác sĩ có cho uống thuốc kháng sinh và kháng viêm nhưng cũng không khỏi dứt điểm. Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị cho cháu (Hoang Ngoc An, 36 tuổi, Xom 4 Dong La Hoai Duc Ha Noi)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Với những triệu chứng trên, cháu nhà bạn có thể đã bị viêm xoang. Bệnh này rất hay gặp ở các trẻ em nhỏ tuổi. Do đó, điều đầu tiên, bạn nên đưa cháu đến khám ở các sở có chuyên khoa như Viện Tai - Mũi - Họng Trung Ương để biết viêm xoang gì, ở thể nào, mãn tính hay cấp tính, thể dị ứng hay không dị ứng, từ đó sẽ có cách điều trị phù hợp.

- Cháu bị viêm xoang mãn tính nhiều năm rồi, đã dùng cả thuốc Tây và Đông nhưng cứ vào lúc giao mùa hoặc khi gió mùa về là cháu bị ngạt mũi, sổ mũi không thể ngủ được. Có cách nào chữa được khỏi hẳn bệnh của cháu không? Liệu mổ xoang thì có khỏi được bệnh này của cháu không? Và nếu điều trị thì cháu phải đến điều trị ở đâu? Xin cảm ơn bác sĩ (Le Thi Huyen Trang, 22 tuổi, Gia lam - Ha Noi)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Có thể nói Viêm xoang mãn tính hay cấp tinh là một bệnh lý khó điều trị kể cả Đông y và Tây y. Người ta thường dùng các thuốc kháng sinh, chống viêm... nhưng hiệu quả điều trị không đạt được theo ý muốn thày thuốc và bệnh nhân. Về Y học cổ truyền Bệnh viêm xoang nằm trong chứng tỵ cừu, tỵ tắt, tỵ thế, tỵ uất, tỵ uyên và người xưa đã sử dụng những vị thuốc để giải quyết vấn đề này trong đó có thể kể đến bài thuốc nổi tiếng là thương nhĩ tử tán gồm 4 vị Thương nhĩ tử có vị cây, tính ấm có tác dụng trừ phong thấp, chỉ thống.

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn

- Chào bác sĩ,

Tiền sử em bị viêm mũi dị ứng, cách đây gần một tháng, em có bị cảm cúm, sổ mũi, sốt, sau đó bị đau hết hai bên hàm, hốc mắt. Đi khám, bác sĩ bảo em bị viêm xoang cấp, có cho uống kháng sinh, chống viêm, muối biển và thuốc xịt mũi. Em uống thuốc trong 10 ngày thì thấy đã bình thường được mấy hôm nay. Tuy nhiên, em vẫn bị nước mũi chảy. Bác sĩ cho em hỏi em có nên đi khám lại để kiểm tra không? Và bệnh viêm xoang cấp có bị tái phát lại hay không, bệnh này có nguy hiểm không? Cảm ơn bác sĩ. (Trần Kim Phượng, 28 tuổi, Mỹ Đình - Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng trung ương:

Bạn đã uống thuốc được 10 ngày và thấy bình thường thì không nhất thiết phải đi khám lại. Viêm xoang cấp không bị tái phát và bệnh viêm xoang cũng không gây nguy hiểm, chỉ nguy hiểm khi gây biến chứng. Bạn nên dùng thuốc xịt mũi hết lọ thì sẽ hết chảy mũi.

Bạn có tiền sử bị viêm mũi dị ứng nên rất dễ bị viêm mũi dị ứng khi thời tiết thay đổi hoặc khi tiếp xúc với một dị nguyên. Chúc em mau chóng khỏi bệnh!

- Các bác sỹ làm ơn cho tôi hỏi việc phòng viêm xoang như nào hợp lý với người làm nông trong mùa này ạ? Bố tôi làm nông dân, thường phải vất vả với ruộng đồng nhưng bị xoang nhiều năm nay vẫn chưa khỏi. Nhiều lúc bị khò khè rất khó thở, không rõ có phương pháp trị như nào mới hiệu quả? Mong bác sỹ tư vấn giúp. (Loan Trần, 26 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Bố bạn làm nghề nông phải tiếp xúc với mọi loại thời tiết, môi trường... nên việc bị viêm xoang là điều rất dễ hiểu, và khó khỏi. Điều đầu tiên, bố bạn cần vệ sinh lao động, nghĩa là khi làm việc phải đeo khẩu trang, có các biện pháp chống những tổn thương ở vùng mũi xoang, và sử dụng thuốc dự phòng và hỗ trợ điều trị như bài thuốc Esha dựa trên cơ sở một bài thuốc cổ phương là thương nhĩ tử tán có gia thêm hai vị thuốc bồi bổ là bạch truật và hoàng kỳ có tác dụng bổ khí nâng cao sức đề kháng của đường hô hấp. Hai vị thuốc rất quan trọng với bệnh lý đường hô hấp là kim ngân hoa và phòng phong có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống dị ứng, tiêu viêm, có thể dùng để dự phòng và điều trị viêm mũi, viêm xoang.

- Em chào các bác sĩ,

Em thường bị hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi mỗi khi thời tiết thay đổi. Mỗi đợt thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Các triệu chứng kèm theo như hắt hơi liên tục, ngứa họng, nhiều dịch nhày, đau đầu, buồn ngủ... Tình trạng này đã kéo dài hơn 10 năm. Em đã đi khám và chữa trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Em rất mong các bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị bệnh để đạt hiệu quả. Cảm ơn các bác sĩ. (Bùi Thị Hòa, 25 tuổi, Số 6 - Tân Hà - Kiến An - Hải Phòng)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng trung ương:

Với những triệu chứng trên, bạn bị viêm mũi dị ứng. Khi thời tiết thay đổi, bạn thường sẽ gặp những triệu chứng trên. Trong trường hợp này, bạn nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa tai - mũi - họng. Bạn nên tránh tiếp xúc với bụi, lông thú, phấn hoa và một số thực phẩm dễ gây dị ứng như mực, cá, tôm, cua... Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thuốc điều trị viêm mũi dị ứng có nguồn gốc từ thảo dược, lành tính. Chúc bạn mau khỏe.

- Bác sĩ cho em hỏi. Em bi ho gần một năm nay, em đi khám các bác sĩ nói em bị viêm họng mãn, em đã uống thuốc theo toa của các bác sĩ mà uống mãi vẫn không khỏi. Bác sĩ cho em hỏi bây giờ em phải đi khám ở đâu và cách điều trị. Xin cảm ơn!

(Đỗ Thị Hướng, 342 D3 văn thánh bắc, quận Bình Thạnh TPHCM)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Nếu bạn đã được chuẩn đoán viêm họng mãn tính thì bạn cần tuân thủ đúng đơn thuốc của bác sĩ. Nếu sau một lần điều trị, cảm thấy không đỡ, bạn có thể tìm đến sản phẩm của Y học cổ truyền, có nguồn gốc tự nhiên. Nhiều trường hợp dùng Tây y không đạt hiệu quả nhưng chuyển sang Đông Y lại hợp, có hiệu quả trong điều trị.

- Cháu hay hắt xì chảy nước mũi vào buổi sáng, có phải là bị viêm xoang? Cháu đi khám thì khuyên mổ bây giờ cháu có thể uống thuốc gì để đỡ được không? (trần quốc huấn, nam định)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Con bạn có những triệu chứng điển hình của viêm xoang như đau các vùng xoang, trán, vùng lông mày... ngạt mũi, chảy nước mũi, điếc mũi (không có cảm giác về mùi). Theo tôi, bạn nên cho cháu đến các cơ sở y tế để khám, chụp phim để xác định cháu bị viêm xoang nào. Về điều trị, bạn nên tuân thủ các đơn thuốc cho con. Nếu không đỡ, bạn có thể đưa bé đến các cơ sở y tế cổ truyền để điều trị.

- Chào bác sĩ,

10 trước đây, sau một đợt nhức đầu, em đã được chuẩn đoán bị viêm xoang sau. Em đã điều trị và về sau không thấy tình trạng nhức đầu xảy ra nữa. Tuy nhiên, mỗi năm, em đều có một hoặc 2 lần bị ho có đàm, kéo dài khoảng nửa tháng cho đến một tháng mới dứt. Khoảng một tháng trở lại đây, mỗi buổi sáng, em có hiện tượng dịch chảy từ xoang xuống mũi khá nhiều và xuất hiện cả vào buổi chiều tối. Dịch có màu hơi vàng hoặc trắng đục, thỉnh thoảng gây ho. Mỗi khi ho, em thường sử dụng viên ngậm Zecuf. Với các thông tin trên, nhờ bác sĩ tư vấn giúp em:

1/ Việc sử dụng viên ngậm Zecuf về lâu dài có ảnh hưởng gì không? Em có nên tiếp tục sử dụng viên ngậm như hiện nay?

2/ Cách điều trị để sạch dịch, cải thiện tình hình dịch xuống mũi nhiều như hiện nay?

Xin cám ơn bác sĩ và chúc bác sĩ luôn mạnh khỏe. (Lưu Thị Bích Thảo, 30 tuổi, 828 Sư Vạn Hạnh, Q10)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương:

Dùng viên ngậm lâu dài không có ảnh hưởng đến sức khỏe vì đây là thuốc sát khuẩn tại chỗ. Tuy nhiên, nếu bạn ngậm nhiều và kéo dài có thể sẽ làm hỏng niêm mạc miệng.

Để điều trị dịch mũi xuống họng, tức điều trị viêm xoang sau, bạn nên dùng các thuốc xịt mũi, thuốc dị ứng, thuốc kháng sinh và các thuốc long đờm. Nếu tình trạng bệnh kéo dài, bạn nên đến các phòng khám tai - mũi - họng để hút rửa mũi và khí dung.

Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

- Gặp thời tiết khô hanh như hiện tại, tôi hay bị tắc nghẹt mũi, họng khô, rát. Ngủ phải thở bằng miệng và sáng dậy, xì mũi đặc, nhầy vàng. Thỉnh thoảng trong ngày tôi xì mũi ra dịch nhầy, quánh trong, không bị chảy nước mũi. Vậy, xin hỏi hiện tượng của tôi vừa nêu là dấu hiệu của bệnh gì? Tôi xin chân thành cảm ơn! (Trần Thu Giang, 29 tuổi, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Những triệu chứng bạn gặp phải là biểu hiện của bệnh viêm xoang. Bạn nên đến các cơ sở uy tín về tai-mũi-họng để được khám, chẩn đoán chính xác. Sau đó, bạn sẽ được kê đơn thuốc hợp lý cho chứng bệnh của mình. Đơn thuốc Tây y gồm kháng sinh chống viêm, chống xuất tiết... Nếu không đỡ, bạn có thể tìm đến các biện pháp y học cổ truyền hoặc sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để vừa chống viêm, xuất tiết vừa giúp bài tiết xuất tiết, phòng chống dị ứng...

- Mỗi khi em nằm xuống thì hay bị nghẹt mũi. Bác sĩ cho em biết em bị bệnh gì và cách chữa trị. (Hiếu, 20 tuổi)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn :

Nghẹt mũi là một trong những triệu chứng của bệnh mũi xoang. Bạn nên đến các cơ sở tai mũi họng để được khám và chẩn đoán chính xác. Ngạt mũi có thể là triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau.

- Tôi bị xoang hàm hơn 10 năm nay. Trước chỉ bị một bên, nay đã lan sang cả hai bên. Khi thay đổi thời tiết, tôi hay bị đau nhức, chảy mủ trắng, gây ho, khạc ra đờm. Mỗi lần như thế tôi đều phải uống thuốc kháng sinh mới đỡ đau nhức. Vậy xin bác sỹ hướng dẫn cho tôi cách phòng và điều trị để giảm đau nhức. Tôi xin chân thành cảm ơn. (Hang, Hai duong)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Ban bị viêm xoang hàm nhiều năm nay, đã điều trị nhưng kết quả không được hài lòng. Tôi khuyên bạn nên thử các sản phẩm y học cổ truyền ví dụ như sản phẩm theo phương thuốc nổi tiếng là thương nhĩ tử tán có gia thêm bạch truật, hoàng kỳ, phòng phong, kim ngân hoa để dự phòng, điều trị tích cực bệnh này.

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn

- Chào bác sĩ,

Khoảng 5 tháng gần đây, vào buổi sáng tôi thường bị hắt hơi và chảy nước mũi. Sau khi hắt hơi, tôi bị chảy nước mũi khoảng một đến 2 giờ thì hết. Ngoài ra, ban đêm tôi thường bật quạt rồi đi ngủ không biết có ảnh hưởng gì đến việc này không? Xin bác sĩ cho biết tôi đang bị bệnh gì và tình trạng như thế nào?

Xin cảm ơn bác sĩ và chương trình. (Anh Sang, 25 tuổi, 60/12C Duong 2, P. HBP, Q. Thu Duc, TP. HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Với các triệu chứng trên, bạn đã bị viêm mũi dị ứng. Bạn nên điều trị các thuốc dị ứng và thuốc xịt mũi corticoid tại chỗ. Ngoài ra, bạn nên giữ vệ sinh vòm họng, răng miệng và giữ vệ sinh nơi ở, hạn chế nuôi các loại động vật. Ban đêm, khi bạn bật quạt đi ngủ, bạn bị nhiễm lạnh cũng có thể làm tăng nguy cơ viêm mũi dị ứng.

- Chào bác sĩ Toàn, cháu bị nghẹt mũi bên trái, nên thường nằm nghiêng qua bên phải để thở dễ hơn (khi đó thì mũi bên phải lại bị nghẹt), khi vận động nhiều như chơi thể thao hay dùng sức nhiều thì thở được 2 mũi bình thường. Gần đây khi trời chuyển mùa thì buổi sáng lúc mới thức dậy mũi bị nghẹt rất nặng. Ngoài ra tôi không bị nhức đầu hay có cảm giác ngứa trong khoang mũi. Xin hỏi mũi tôi có vấn đề gì không ạ. (Nguyễn Lê Thanh Tùng, 22 tuổi, 459/3 Lý Thái Tố, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Tôi chưa được khám trực tiếp cho bạn nhưng tôi có cảm giác bạn vị viêm mũi dị ứng vì bạn bị các triệu chứng trên khi thời tiết thay đổi. Bạn nên đến các cơ sở tai mũi họng để được khám, chẩn đoán chính xác từ đó sẽ có đơn thuốc điều trị. Thông thường, đơn thuốc hiện đại sẽ cho bạn chống xuất tiết, chống dị ứng, chống viêm... Nếu bạn đỡ thì tốt nếu không có thể tìm đến các phương thuốc cổ truyền với dược liệu tự nhiên, không tác dụng phụ, có thể giải quyết những vấn đề cơ bản.

- Bênh viêm xoang có điều trị khỏi hẳn không? Cách điều trị và phòng tránh tái phát trở lại như thế nào?

(Nguyễn Thanh Tuân, 30 tuổi, Ấp Đình Xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Viêm xoang mãn tính hay cấp tính là một bệnh rất khó điều trị. Bệnh nhân cần tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ, đúng liệu trình, liều lượng và thời gian. Để phòng tái phát, bạn nên giữ vùng hầu họng không bị ảnh hưởng sự thay đổi của thời tiết: đeo khẩu trang, phòng đường hô hấp bị lạnh, ăn đủ chất, dùng sản phẩm có tác dụng dự phòng như Esha, thuốc y học cổ truyền vừa có tác dụng điều trị, vừa có tác dụng dự phòng rất tốt. Để dự phòng, bạn có thể uống hai lần một ngày, mỗi lần hai viên, uống liên tục trong vòng một tuần.

- Thưa bác sĩ Tuyết Mai,

Cháu có bé được 13 tháng tuổi. Khi thời tiết thay đổi hoặc lạnh, bé thường ho liên tục. Khi đi khám, bác sĩ bảo viêm phế quản và kê thuốc kháng sinh cho bé uống. Uống hết đơn thuốc mà bé cũng không hết ho, trừ khi nào thời tiết ấm lên bé mới đỡ. Cháu thấy rất lo khi thời tiết sắp trở lạnh. Vậy cháu phải làm gì ạ, cháu rất mong nhận được lời khuyên từ bác sĩ ạ. Cháu xin cảm ơn! (Vũ Thị Hải, Số 6, ngõ 118, Cầu Giấy, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Bé 13 tháng tuổi, khi thời tiết thay đổi, bị ho, chảy mũi tức là cháu đã bị viêm đường hô hấp trên. Nếu không điều trị tốt sẽ xuống viêm phế quản và phải điều trị kháng sinh. Mùa đông sắp tới, để dự phòng cho bé, bạn nên vệ sinh mũi họng sạch sẽ, giữ ấm cơ thể, thường xuyên nhỏ mũi và nâng cao thể trạng cho cháu bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Với các bé còn nhỏ, bệnh tiến triển rất nhanh. Khi cháu xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, mẹ nên đưa bé đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn, khám và điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai

- Tôi đang có bầu 4 tháng. Từ khi có bầu tôi bị viêm mũi dị ứng nặng hơn. Sáng sớm dậy hay bị khô, buốt mũi. Sau đó tôi bị hắt xì hơi liên tục, chảy nước mũi không ngừng, ngạt mũi. Nước mũi loãng, trong, không màu. Tình trạng kéo dài cả ngày, đến chiều tối mới đỡ. Các bác sĩ vui lòng hướng dẫn giúp tôi cách phòng bệnh hiệu quả, an toàn cho cả mẹ cả con. (Bùi Thị Huyền Trang, 28 tuổi, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Bạn đang ở trong tình trạng viêm xoang, viêm mũi trên cơ thể người có bầu là điều rất khó. Với thuốc Tây, bạn không nên sử dụng. Bạn nên sử dụng các dược liệu thiên nhiên, không có tác dụng phụ, có lợi cho người bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Dù dùng loại sản phẩm nào, bạn cũng phải thận trọng.

- Tôi muốn hỏi cách phòng bệnh bằng thuốc Đông y đối với trẻ 8 tuổi và 13 tuổi khi giao mùa. Ngoài ra khi giao mùa nên dùng thuốc gì để điều trị? Tôi xin cảm ơn (Nguyễn Mỹ Hạnh, 40 tuổi, số 69 Đinh Tiên Hoàng)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Thời tiết của miền Bắc rất khắc nghiệt, có thể trời đang rất nóng lại chuyển sang thời tiết lạnh. Điều này rất bất lợi cho sức khỏe đặc biệt là mũi họng. Do đó, lời khuyên của thầy thuốc là khi thay đổi thời tiết phải giữ cho đường mũi, đường hô hấp được ấm nghĩa là khi ra đường phải đeo khẩu trang, khi ngủ ban đêm giữ nhiệt độ trong phòng hợp lý. Bạn cũng nên sử dụng các sản phẩm y học cổ truyền để dự phòng tích cực bệnh viêm mũi xoang. Mỗi khi thời tiết thay đổi, nếu cảm thấy đường mũi họng không tốt, bạn nên sử dụng sản phẩm phòng bệnh ngay để tránh bị nặng.

- Năm nay tôi 58 tuổi và bị viêm mũi dị ứng đã trên 30 năm. Những khi thiếu ngủ, trời trở lạnh bất ngờ hoặc uống nhiều bia, rượu, bệnh viêm mũi của tôi lại tái phát. Sau khi uống thuốc, tôi có đỡ nhưng các lần sau vẫn mắc lại. Xin bác sĩ tư vấn cách chấm dứt bệnh mũi dị ứng. Xin cảm ơn! (Trần Anh Trí, xã Thạnh Phú, huyện Cơ Dỏ, TP Cần Thơ)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Để chấm dứt bệnh viêm mũi dị ứng, bác nên hạn chế bia rượu, tránh tiếp xúc với lạnh đột ngột. Ngoài ra, bác nên nâng cao sức đề kháng bản thân bằng cách tập thể dục hằng ngày, có chế độ dinh dưỡng hợp lý và sử dụng các thuốc điều trị viêm mũi dị ứng có nguồn gốc từ thảo dược, có thành phần như thương nhĩ tử, hoàng kỳ, phòng phong... Chúc bác luôn khỏe mạnh!

- Tôi làm việc trong văn phòng, có máy lạnh nên thường xuyên bị viêm mũi dị ứng nhất là vào sáng sớm. Tôi thường xuyên bị hắt xì và ngứa, chảy nước mũi liên tục, ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt hằng ngày. Mong bác sĩ cho biết, bệnh có thể chữa hết được không và tư vấn cho tôi cách điều trị. Nếu tôi có con thì có bị di truyền không. Cám ơn bác sĩ. (carrot82, 30 tuổi)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Bệnh này có thể điều trị được và không bị di truyền. Bạn nên tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, vệ sinh mũi họng sạch sẽ, nâng cao sức đề kháng cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp sử dụng các thuốc dị ứng có nguồn gốc thảo dược như bạc hà, thương nhĩ tử, tân di hoa, kim ngân hoa...

- Mẹ em năm nay 56 tuổi, bị viêm xoang đã hai năm nay, đã mua thuốc uống nhưng không hết. Viêm xoang rất khó thở, mà nước mũi đặc. Xin hỏi bác sĩ cách chữa trị cho hết bệnh này. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. (lê thị thùy trang, 30 tuổi, Tổ 3 - Khu phố 1 - Thị Trấn Chơn thành - Huyện Chơn thành - Tỉnh Bình Phước)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Tuổi càng cao thì viêm mũi xoang càng khó điều trị. Lời khuyên của tôi là nên đến các cơ sở Tây y để khám và nhận đơn thuốc. Bên cạnh đó, nên kết hợp biện pháp của y học cổ truyền để kết quả được tốt hơn. Ngoài việc dùng thuốc chống viêm, chống xuất tiết, chống dị ứng... bạn nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ bài thuốc cổ phương là thương nhĩ tử tán có vị cây, tính ấm có tác dụng trừ phong thấp, chỉ thống để hiệu quả điều trị cao hơn.

- Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên có cảm giác vướng ở cổ, giống như bị đờm, nhưng khạc ra lại chỉ có một chút đờm trong, khiến cho tôi liên tục phải hắng giọng. Tôi đã từng đi nội soi, bác sĩ bảo tôi bị viêm họng hạt, và đã đốt rồi, nhưng vẫn không thấy đỡ. Xin cho tôi hỏi tôi nên điều trị theo hướng nào? Xin cảm ơn bác sĩ. (Dương Thị Thúy, 32 tuổi, Đống Đa-Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Nhiều người có cảm giác vướng đọng ở họng, có thể có đờm hoặc không. Điều này khiến bệnh nhân rất khó chịu. Lời khuyên của tôi là bệnh nhân đến khám ở cơ sở y tế uy tín. Ở đó, bạn sẽ được lấy chất dịch ở họng để biết nguyên nhân có thể do vi khuẩn, virus, nấm hoặc nguyên tố nào đó về dị ứng, sau đó bác sĩ sẽ kê cho bạn đơn thuốc thích hợp để điều trị. Bạn cần lưu ý không sử dụng thuốc linh tinh, không đúng bệnh khiến bệnh ngày càng nặng thêm. Về y học cổ truyền, bạn có thể sử dụng thuốc có tác dụng trừ đàm, ích khí như thuốc trừ ho tiêu đàm... Khi sử dụng sản phẩm này, bạn sẽ hầu như không bị tác dụng phụ, hiệu quả tốt...

- Thưa bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, con gái tôi năm nay 5 tuổi. Nửa năm nay, cháu thường xuyên bị chảy nước mũi, có nhiều dịch nhầy, quánh, có dạng như mủ, không ho, không sốt và bị phồng đỏ bên tai phải. Cháu đã điều trị thuốc tây, mỗi đợt kéo dài 10 ngày, có hút dịch và rửa mũi hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi ngưng sử dụng thuốc, cháu lại bị trở lại. Bác sĩ chẩn đoán là viêm mũi, nội soi thì VA không to nhưng khuyên nên đi nạo khiến tôi rất băn khoăn. Vậy xin hỏi bác sĩ cháu như vậy có nên đi nạo VA không? Xin cảm ơn bác sĩ và chương trình. (Vũ Ngọc Tứ, 37 tuổi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Cháu bé 5 tuổi và bị viêm tai thì nên nạo VA. Tuy nhiên, nếu VA không to thì cháu không cần thiết phải nạo. Bạn nên đưa cháu đến Bệnh viện Tai - Mũi - Họng trung ương để khám theo chế độ bảo hiểm trẻ dưới 6 tuổi để các bác sĩ sẽ trực tiếp khám và tư vấn cho cháu.

Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai

- Tôi bị viêm xoang đã 15 năm nay, có người chỉ dùng bông cây cứt lợn vắt lấy nước nhỏ mũi, không biết có tác dụng không? (lê minh tiến, 32 tuổi, tây ninh)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Cây hoa cứt lợn, chính xác là hoa cứt lợn màu tím có thể tán nhỏ, ngâm cồn rồi dùng bông gòn thấm dịch thuốc, đặt vào từng bên mũi, có thể giúp người bệnh điều trị được viêm mũi dị ứng. Nhiều bệnh nhân đã sử dụng và đạt hiệu quả nhưng bạn bị bệnh 15 năm thì biện pháp này chỉ có tác dụng hỗ trợ. Bạn nên sử dụng những sản phẩm có tác dụng dài lâu như Esha. Đây là sản phẩm có hiệu quả trong việc dự phòng, điều trị bệnh viêm xoang mũi. Thuốc có gia thêm hai vị thuốc bồi bổ là bạch truật và hoàng kỳ có tác dụng bổ khí nâng cao sức đề kháng của đường hô hấp. Hai vị thuốc rất quan trọng với bệnh lý đường hô hấp là kim ngân hoa và phòng phong có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống dị ứng, tiêu viêm, có thể dùng để dự phòng và điều trị viêm mũi, viêm xoang... Bạn nên sử dụng tổng hợp các biện pháp không thể dùng riêng lẻ cây hoa cứt lợn.

- Gần hơn 5 năm nay, tôi thường xuyên bị dị ứng mũi. Khi thấy bất kỳ mùi gì đều bị ngứa và chảy nước mũi rất khó chịu nhất là các mùi như nước hoa, son phấn, bụi nhà... Cho đến nay lại mắc thêm bệnh dị ứng cả mắt rất ngứa và khó chịu lúc sưng húp to bọng nước cả 2 mắt. Tôi đã đi khám nhiều lần nhưng các Bác sĩ đều bảo bệnh này không thể chữa khỏi được chỉ uống thuốc khi bị nặng thôi do vậy nhiểu năm qua tôi sống chung với bệnh này, có lúc bệnh nặng nhất là về đêm không thể ngũ được đành phải dùng thuốc chống dị ứng dùng ngày 2 viên (chỉ lúc không thể chịu đựng được). Vậy mong bác sĩ tư vấn giúp Tôi nên điều trị như thế nào cho đúng và hiệu quả. Tôi cảm ơn Bác sĩ. (Võ Thị Tuyết Nhân, 18-Trần Cao Vân - Tp Tam Kỳ Quảng Nam)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Bạn vị viêm mũi dị ứng rất nặng. Đây là căn bệnh có tỷ lệ gia tăng đặc biệt trong điều kiện ô nhiễm môi trường như hiện nay. Bạn không may bị bệnh này do đó phải hết sức hạn chế bệnh. Theo đó, bạn nên đeo khẩu trang khi ra đường, chế độ ăn có nhiều rau quả tươi. Về thuốc, bạn có thể sử dụng thuốc Tây Y chống viêm, giải mẫn cảm. Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng nhất thời. Do đó, bạn nên tìm đến những Đông dược thành phẩm, có nguồn gốc tự nhiên để đạt được hiệu quả tốt.

- Em bị viêm đa xoang từ rất lâu. Hiện tại em không bị hắt hơi, sổ mũi hay nhức đầu chảy nước vàng như các bệnh nhân bị viêm xoang khác. Tuy nhiên, em bị mất mùi hoàn toàn, không thể ngửi được. E có uống thuốc bột (dạng thuốc Nam) thì thấy có đỡ. Nghe người ta nói thuốc Nam có hại cho xương nên em sợ không dám uống nữa nên lại bị mất mùi trở lại.

Em xin hỏi bác sĩ, có cách nào trị dứt điểm được không, mổ liệu có khỏi bệnh không? (Đăng Kiên, 39 tuổi, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Theo mô tả, có thể bạn đã bị viêm xoang thoái hóa cuốn mũi nên gây hiện tượng mất ngửi. Để điều trị, bạn nên dùng thuốc xịt mũi corticoid tại chỗ để làm co polyp mũi lại và bạn có thể ngửi lại được. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng các thuốc uống chống viêm mũi có nguồn gốc thảo dược.

Nếu không có dấu hiệu khỏi bệnh, bạn nên đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị.

- Viêm xoang có lây nhiễm không? Mổ xoang xong sau thời gian se bi lại có đúng không? Muốn trị viêm xoang bằng Đông y co hiệu quả không ? (Nguyen Quoc Minh, 46 tuổi, 38 A , Bình Hóa , Hóa An , Bien Hòa , Đồng nai)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Viêm xoang không phải là bệnh truyền nhiễm nên không có khả năng truyền nhiễm. Mổ xoang, chọc hút, bơm kháng sinh là những biện pháp vạn bất đắc dĩ mới phải làm nhưng hiệu quả nhiều khi không được như mong muốn. Với trường hợp viêm xoang, bạn nên có những phác đồ điều trị hợp lý như với Tây Y vừa dùng thuốc kháng sinh, vừa dùng kháng viêm, chống dị ứng... Nhưng nhiều trường hợp viêm xoang không dùng được Tây y mà phải dùng biện pháp y học cổ truyền vì những sản phẩm đông dược cổ truyền không những giúp trị tận gốc căn bệnh mà còn phòng bệnh tái phát, không có tác dụng phụ.

- Qua tham khảo trên các trang website, tôi được biết cây giao có khả năng chữa dứt được chứng viêm xoang mũi, viêm xoang các loại. Vậy, xin hỏi các bác sĩ thông tin này có xác thực hay không?

(Hoang Anh, 30 tuổi, 283/8 No Trang Long, Q. Binh Thanh, TP. HCM)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Thực tế, cây giao cũng là một vị thuốc có khả năng thanh nhiệt, giải độc, giải mẫn cảm, chống viêm, giảm đau nhưng chỉ riêng một vị cây giao thì chỉ giải quyết những trường hợp viêm xoang, viêm mũi dị ứng nhẹ còn với những trường hợp lâu năm, bị nặng thì hiệu quả rất hạn chế. Do đó, khi bị viêm xoang, viêm mũi nhiều năm, bạn nên sử dụng một tổ hợp các vị thuốc, riêng cây giao thì không thể trị bệnh dứt điểm.

- Thưa bác sĩ Tuyết Mai, em bị việm mũi dị ứng đã 4 đến 5 năm nay, tới mùa lạnh bị sổ mũi liên tục. Em cũng đã đi khám và uống thuốc nhưng bệnh vẫn không giảm. Mới đây, em đi khám Bệnh viện Tai mũi họng và kết luận em bị viêm họng mãn tính nên cắt amidan. Xin bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị viêm mũi và có nên cắt amidan không. (nguyễn văn an, 30 tuổi, số 4 đường số 12, Phường 5, Quận gò vấp. HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Để điều trị viêm mũi dị ứng, bạn nên dùng các thuốc xịt mũi tại chỗ để chữa bệnh hoặc các thuốc dị ứng khác. Hiện nay, trên thị trường, thuốc dị ứng có nguồn gốc từ thảo dược lành tính, bạn có thể yên tâm sử dụng. Bạn bị viêm họng mãn tính, do đó nên cắt amidan vì sau khi cắt, bệnh có thể thuyên giảm.

- Tôi bị viêm mũi dị ứng gần 15 năm, tôi thường xuyên bị hắt hơi, chảy mũi và nghẹt mũi. Khổ sở nhất là mỗi đêm đang ngủ giật mình dậy và cứ thế là hắt hơi và chảy mũi không thể nào ngủ lại được. Tôi có đi khám và hỏi nhiều người về thuốc Tây thì chỉ có 1 đáp án là không thể nào chữa hết được. Cứ mỗi lần tôi muốn ngủ được là tôi phải dùng thuốc nhưng sáng hôm sau dậy hết thuốc là lại bị tiếp. Tôi xin hỏi TS Hoàng Khánh Toàn, bên Đông y có cách nào trị khỏi bệnh viêm mũi dị ứng không? Nếu không thì có liệu trình nào trị nó dứt tạm thời trong thời gian dài không? Xin giúp đỡ tôi. Xin cám ơn ! (Ngô Thị Ánh Tuyết, 32 tuổi, 1/40 Bà Lài, P. 8, Q. 6)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Trong điều kiện ô nhiễm môi trường hiện nay, tình trạng viêm mũi dị ứng ngày gặp càng nhiều và gia tăng. Viễm mũi dị ứng không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh biểu hiện bằng triệu chứng hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi... Y học hiện đại thường dùng thuốc giải mẫn cảm, chống dị ứng, chống xuất tiết... nhưng khi dừng thuốc bệnh lại tái phát. Theo tôi, bạn nên tìm đến đông dược thành phẩm trong đó có nhều sản phẩm khác nhau nhưng đều có công dụng chung là trị họ, thanh nhiệt, giải độc, giải mẫn cảm... Esha là một sản phẩm dựa trên phương thức cổ xưa thương nhĩ tử tán có gia thêm hai vị thuốc bồi bổ là bạch truật và hoàng kỳ có tác dụng bổ khí nâng cao sức đề kháng của đường hô hấp. Hai vị thuốc rất quan trọng với bệnh lý đường hô hấp là kim ngân hoa và phòng phong có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống dị ứng, tiêu viêm, có thể dùng để dự phòng và điều trị viêm mũi, viêm xoang. Sản phẩm được sản xuất bởi các dược thảo thiên nhiên nên không có tác dụng phụ.

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn

- Cháu bị viêm mũi dị ứng đã lâu. Cháu có đi khám và dùng thuốc nhưng chỉ được một thời gian lại bị lại. Chỉ cần có mùi thuốc lá, bụi hay trời lạnh đột ngột là cháu bị nghẹt mũi. Cháu tự mua nước muối đóng chai ở nhà thuốc về xịt mũi thì thấy tình trạng này giảm hẳn và biến mất. Liệu cháu xịt nước muối thường xuyên thế có tác hại gì không và cách làm của cháu là có đúng để chữa viêm mũi dị ứng không thưa bác sĩ? (Nguyễn Chiến, 25 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Xịt nước muối vào mũi chỉ là vệ sinh mũi, không phải là điều trị viêm mũi dị ứng và không có tác hại. Tuy nhiên, đây chỉ là cách làm giảm tình trạng viêm mũi dị ứng. Khi xịt nước muối vào mũi, cháu không nên xì mạnh vì nước muối có thể sẽ theo vòi eustachi vào tai, gây viêm tai giữa.

- Thưa bác sĩ!

Gần hai năm trở lại đây, cứ vào lúc sáng sớm, chiều tối, lúc ủi đồ... là em bị hắt hơi liên tục, sau đó là nước mũi loãng chảy ra rất khó chịu. Thời gian gần đây em bị mật độ càng nhiều hơn trong ngày. Chưa gây nhức đầu. Xin hỏi em mới bị dị ứng viêm mũi hay đã viêm xoang. (Em làm bên công trình gần biên giới). Xin hỏi cách phòng và điều trị bệnh này. Cảm ơn bác sĩ. (Pham Duc Tiep, 73/3 Kp3 Binh Da Bien Hoa Dong Nai)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Những triệu chứng của bạn như chảy nước mũi, tắc mũi... là những biểu hiện của bệnh viêm xoang mũi. Bạn nên đến các cơ sở chuyên ngành tai mũi họng để khám, xác định chẩn đoán sau đó các bác sĩ sẽ giúp bạn có những phương thuốc điều trị thích hợp, có thể sử dụng thuốc Tây y hoặc Đông y, phương pháp nào cũng được. Nhưng theo tôi, bạn nên tìm đến phương thuốc y học cổ truyền để giải quyết triệt để và không có tác dụng phụ.

- Vợ em đang mang thai được 7 tháng nhưng bị viêm xoang hành rất nhiều. Tối nào, vợ em cũng bị nghẹt mũi, xổ mũi không ngủ được nên cứ hai ba ngày lại đi bệnh viện rửa mũi. Bác sĩ cho em hỏi nên uống loại thuốc nào để không ảnh hưởng đến thai? (Đoàn Cao Thái, 34 tuổi, Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Bạn nên lưu ý tất cả các loại thuốc đều cân nhắc trước khi sử dụng với phụ nữ có thai. Nếu không đi bệnh viện rửa mũi được, bạn có thể xịt mũi bằng nước muối biển. Đây cũng là một cách rửa mũi hữu hiệu. Nếu bệnh của vợ bạn không có dấu hiệu thuyên giảm, bạn nên đưa vợ đến các trung tâm y tế để được khám và điều trị để trị bệnh dứt điểm.

- Tôi thường xuyên bị nghẹt mũi vào lúc sáng sớm và thường bị nghẹt một bên. Tôi phải nằm nghiêng sang phía ngược lại để bớt nghẹt hoặc kê gối cao hơn để mũi được thông thoáng. Hiện nay tôi đang sống ở Mỹ hơn 4 năm và 2 năm gần đây tôi luôn bị nghẹt mũi như thế. Trước đây ở Việt Nam tôi không hề bị viêm xoang hay viêm mũi. Khám BS bên này, họ bảo tôi bị viêm mũi dị ứng với thời tiết và cho tôi thuốc để trị nghẹt mũi, tuy nhiên bệnh của tôi không hề thuyên giảm. Xin bác sĩ giúp cho tôi, làm cách nào (theo Đông Y và Tây Y) để giảm bớt hoặc hết hẳn nghẹt mũi? (Ben Tran, 45 tuổi, 323 Euclid St., Santa Ana, CA 92704, USA)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi là những triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng. Để điều trị căn bệnh này, có nhiều cách khác nhau. Về Tây y, có thể dùng thuốc chống viêm, giải mẫn cảm, chống xuất tiết... nhưng hiệu quả chỉ đạt được khi sử dụng thuốc một thời gian. Về y học cổ truyền, viêm mũi dị ứng có thể dùng nhiều biện pháp khác nhau như bấm huyệt, châm cứu, xoa bóp, uống thuốc... Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm đông dược để phòng và điều trị viêm mũi dị ứng có tác dụng tốt trong điều trị. Nếu sử dụng Tây y không hiệu quả bạn có thể thử dùng sản phẩm y học cổ truyền để làm thuyên giảm và ổn định viêm mũi dị ứng.

- Xin chào các bác sĩ ạ,



Em bị đờm đặc, màu xanh úa, đôi khi có lẫn máu từ khoảng một năm nay. Đờm đặc, khô nên kết thành từng mảng, có lẫn máu. Đến khi thời tiết ấm hơn thì đờm thành từng sợi dài, đặc, màu xanh úa. Cứ 2 ngày em phải cố gắng khạc ra một lần để được thông đường thở. Tuy nhiên, mấy hôm nay em cảm thấy hơi rát cổ, giọng ồm ồm hơn chút. Xin hỏi bác sĩ em bị sao ạ, có nguy hiểm gì không ạ? Xin cảm ơn các bác sĩ. (Nguyễn Linh, 25 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Với những triệu chứng trên, bạn nên đi khám vì có thể bệnh đã có dấu hiệu nặng. Bạn nên đi chụp X-quang phổi. Nếu phổi không có vấn đề gì thì bạn mới đi khám tai mũi họng bởi khi thay đổi giọng, có thể bạn đã bị tổn thương thanh quản.

- Tôi bị viêm mũi dị ứng đã lâu, nếu súc miệng bằng nước muối thường xuyên có tốt không, xin bác sĩ cho một lời khuyên (ledodinh, 41 tuổi, ap 2 huyen Gia Rai Bac Lieu)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Trên thực tế súc miệng bằng nước muối thường xuyên có tác dụng rất tốt về các bệnh viêm mũi dự phòng. Nhưng viêm mũi dị ứng thì nước muối không đem lại kết quả cao nhất, nếu súc miệng bằng nước muối quá mặn thì làm cho bệnh tăng thêm. Lời khuyên khôn ngoan cho bệnh nhân là thay nước muối bằng các dịch triết y học cổ truyền như: Kim ngân hoa, bạch chỉ,... Đó là những thành phẩm giúp giải cảm rất tốt. Nếu như không tìm được, bạn có thể dùng các đông dược thành phẩm

- Tôi có nghe nói cây "lưỡi rắn" nếu xông mũi có thể chữa khỏi bệnh viêm xoang có phải không? (Nguyễn thị hải, 30 tuổi, số 14, ngõ 105 cầu giấy hà nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Cây lưỡi rắn trong y học cổ truyền gọi là bạch hoa xà thiệt thảo. Đây là một vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm rất mạnh. Nó không chỉ dùng trong các bệnh lý về mũi xoang mà còn dùng để điều trị các bệnh lý viêm nhiễm khác. Do đó, việc sử dụng vị thuốc này để xông mũi, chữa bệnh viêm xoang là có cơ sở khoa học nhưng đây không phải là vị thuốc đắc địa để điều trị các bệnh lý về xoang mũi. Thay vào đó, chúng ta nên sử dụng các vị thuốc đặc trị như kim ngân hoa, tân di... thì hiệu quả tốt hơn.

- Bé gái nhà em năm nay 3 tuổi, nặng 13,5kg. Cứ thay đổi thời tiết là cháu lại bị viêm mũi họng và thường xuyên phải uống kháng sinh. Xin hỏi uống chỉ một loại như thế có bị nhờn thuốc không? Xin bác sĩ cho biết, làm thế nào để trẻ có thể tăng sức đề kháng, không bị tái phát và cách phòng bệnh khi thay đổi thời tiết. Cháu thường uống mật ong ngâm chanh đào vào buổi sáng có tốt không? Xin cám ơn bác sỹ. (Đặng Phương Thanh, 34 tuổi, Trương Định - Hà nội)

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Cháu liên tục sử dụng một loại thuốc như vậy là không tốt bởi dễ có thể kháng kháng sinh. Sử dụng mật ong ngâm chanh đào vào buổi sáng là cách phù hợp để phòng bệnh. Ngoài ra, để tăng cường sức đề kháng, mẹ nên vệ sinh răng miệng, mũi họng sạch sẽ cho bé, giữ ấm vùng ngực, cổ khi đi ra đường và khi thời tiết thay đổi, có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

- Gần 10 năm nay, mũi em thường ngứa, chảy nước mũi, hắt hơi tràng dài khi thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc hít phải bụi bẩn. Nếu không giữ ấm vùng mũi họng sẽ bị đau nhức trong mũi, sưng cánh mũi, chảy dịch mũi và sốt. Trời lạnh như mùa này đi ngủ em phải chùm kín chăn hoặc đeo khẩu trang mới thở được bình thường gây bất tiện. Xin bác sĩ tư vấn em cách chữa trị. (nguyễn Thị Hảo, 32 tuổi, Long Biên, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Bạn đang ở trong tình trạng gọi là bệnh lý của thời hiện đại. Nghĩa là chúng ta bị phụ thuộc quá nhiều vào điều hòa, ở trong môi trường vi khí hậu không thuận tiện, đặc biệt với thể chất của bạn là dễ bị dị ứng bởi thế việc bạn bị chảy nước mũi, hắt hơi, ngạt mũi khi ở trong phòng làm việc là điều đương nhiên cho nên điều khôn ngoan nhất là giảm thiểu việc dùng điều hòa, mở cửa phòng cho thông thoáng và sử dụng những biện pháp của y học cổ truyền để dự phòng và hỗ trợ điều trị những chứng bệnh mắc phải như buổi sáng có thể uống một cốc nước gừng pha đường. Nếu bạn ngại dùng có thể dùng các đông dược thành phẩm như Esha mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai viên. Tôi tin bạn có thể cải thiện tình trạng bất lợi hiện nay.

- Chào TS Hoàng Khánh Toàn!

Tôi thấy TS hay nhắc đến bài thuốc thương nhĩ tử tán, vậy xin TS hãy cho tôi Toa thuốc đó để tôi ra tiệm thuốc Bắc tự bốc thuốc về uống có được không ạ. (Ngô Văn Bình, 38 tuổi, 84 Đống Công Tường, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Thương nhĩ tử tán là một bài thuốc rất nổi tiếng mà tác giả của nó là danh y Nghiêm Dụng Hòa người Trung Quốc sáng chế ra. Đây là một bài thuốc chuyên dùng để điều trị các bệnh lý về xoang, về mũi. Trong bài thuốc có một vị thuốc rất đặc biệt có tên gọi là tân di. Ngoài việc có thể sử dụng các sản phẩm Đông dược thành phẩm thì chúng ta có thể ra hiệu thuốc có tư cách pháp nhân để cắt thuốc, sắc uống. Điều đó không những giúp giảm thiểu về mặt tài chính mà cũng đạt hiệu quả như ý muốn nhưng các bạn phải lưu ý phải tìm đến những cơ sở uy tín, có đủ tư cách pháp nhân nếu không mua thuốc trôi nổi sẽ lâm vào tình cảnh lợi bất cập hại.

- Chào bác sĩ, (Ma Thị Nghiệm, Số 61, Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tôi hay bị hắt hơi một tràng sau đó chảy nước mũi trong. Những lúc như vậy, tôi thấy rất bất tiện và khó chịu. Tôi đi khám ở bệnh viên được kết luận là viêm mũi dị ứng. Uống thuốc hết nhưng sau đó tôi lại bị lại. Tôi chưa khám và điều trị theo đông y. Tôi mong bác sĩ tư vấn cho tôi để chữa hết được bệnh này.

- Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai:

Chị đã bị viêm mũi dị ứng, uống thuốc đã khỏi nhưng sau đó lại bị lại. Chị có thể sử dụng thuốc xịt mũi và thuốc chống viêm mũi dị ứng có nguồn gốc thảo dược với thành phần từ bạc hà, thương nhĩ tử, hoàng kỳ, bạch truật...

- Chào bác sĩ,

Tôi bị bệnh đã 10 năm. Mỗi lần thay đổi thời tiết hoặc gặp những mùi khói lạ, tôi đều bị hắt hơi và chảy nước mũi rất nhiều. Những lần như vậy, tôi đã uống thuốc nhưng chỉ khỏi tạm thời. Tôi xin hỏi bác sĩ cách chữa dứt điểm bệnh. (mai văn long, 43 tuổi, xuân tiến -xuân trường - nam định)

Bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai

Chào anh,

Anh đã bị viêm mũi dị ứng do đó dùng thuốc có thể khỏi ngay. Trong điều trị viêm mũi dị ứng có nhiều phương pháp khác nhau để chữa dứt điểm bệnh nhưng tốn kém và mất thời gian. Để điều trị bệnh, anh có thể dùng các thuốc chống dị ứng có nguồn gốc thảo dược, thuốc xịt mũi, thuốc long đờm hoặc giải mẫn cảm. Để dự phòng, tránh bị viêm mũi dị ứng, anh nên vệ sinh mũi họng, vệ sinh răng miệng sạch sẽ và có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Xin cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Do quỹ thời gian có hạn nên chúng tôi không thể trả lời được hết các câu hỏi gử về cho chương trình. Độc giả quan tâm tới điều trị viêm xoang bằng thuốc thảo dược, xin gửi về tuvanesha@gmail.com hoặc gọi tới số điện thoại tư vấn (04) 3668 6111 hoặc (08) 3868 2186, chúng tôi xin giải đáp. Xin cảm ơn quý độc giả một lần nữa.

VnExpress