Bệnh viện 30/4 khuyến mãi cho khách thẩm mỹ mắt

Tạo mí đôi, cắt da dư, mỡ thừa ở mắt, chỉnh lé, chữa sụp mi, dùng chất làm đầy Juvederm để tạo hình và làm trẻ hóa khuôn mặt, chích botox để xóa nếp nhăn, chữa co giật mí, co giật nửa mặt... là các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại được ứng dụng tại Trung tâm mắt kỹ thuật cao - Bệnh viện 30/4, số 9, Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP HCM. Tất cả những phẫu thuật này đều được thực hiện dưới bàn tay nghệ thuật của các bác sĩ, giúp mang lại đôi mắt đẹp hài hòa với khuôn mặt của bạn.

Đôi mắt là "cửa sổ tâm hồn" nhưng cũng là nơi in dấu thời gian. Vì vậy, cách giữ lại tuổi thanh xuân hữu hiệu nhất là xoá mờ vết tích thời gian nơi đó. Chỉ cần 10 phút để những nếp chân chim ở khóe mắt biến mất khỏi khuôn mặt và bạn sẽ trẻ lại, đó là phương pháp chích botox xoá nếp nhăn. Botox có tên đầy đủ là Botulinum toxin A. Chất này làm thư giãn co cơ, nhờ vậy, các nếp nhăn sẽ giãn ra và mờ đi. Botox hiện được xem như phương thức làm đẹp hàng đầu, đơn giản, dễ thực hiện, được chỉ định rộng rãi cho người từ 18 đến 65 tuổi mà không cần phẫu thuật.

Botox có khả năng xóa mờ các nếp nhăn quanh vùng mắt như: dấu chân chim ở đuôi mắt, nếp nhăn giữa hai chân mày đến các nếp nhăn trên trán. Chỉ mất 10 đến 30 phút chích thuốc, các nếp nhăn này sẽ từ từ được xoá bỏ. Tùy theo thể trạng, thuốc sẽ có công dụng trong 6 tháng, thậm chí, có thể kéo dài đến một năm. Đến lần chích thứ 2, thứ 3, tác dụng còn kéo dài hơn nữa.

Tuy nhiên, chích botox cần được thực hiện chọn lọc, với liều lượng được cân nhắc kỹ để vừa loại bỏ những vết nhăn trên trán, giữa hai lông mày, vùng thái dương và đuôi mắt mà vẫn giữ được điệu bộ, sắc thái tự nhiên của gương mặt. Điều này nhằm đảm bảo xóa nếp nhăn mà gương mặt vẫn giữ được nét biểu cảm. Vì thế, việc lựa chọn bác sĩ và nơi thực hiện có chuyên môn cao cùng kỹ năng và nhiều kinh nghiệm là rất quan trọng.

Ngoài ra, co giật mí là tình trạng gây ra do cơ vòng cung mi co không tự ý khiến mắt tự động nhắm từng lúc hay thời gian dài. Đầu tiên mắt của người bệnh bị nháy không tự ý. Sau đó tình trạng co giật mí tăng dần và thường xuyên hơn. Từ từ dẫn đến mắt nhắm gần như hoàn toàn trong nhiều giây tới nhiều phút. Nặng hơn, co quắp mí có thể dẫn đến mù chức năng. Bệnh thường xảy ra ở nữ giới từ 50 đến 70 tuổi. Chích botox giúp cải thiện chức năng trong 70% trường hợp, với công dụng kéo dài trung bình khoảng 2,5 tháng trở lên.

Co giật nửa mặt xảy ra khi các cơ của một bên mặt co cùng lúc. Bắt đầu là co giật mi trên, sau phát triển dần ra tất cả các cơ mặt cùng bên của mi đó. Chứng co giật nửa mặt biểu hiện rõ khi người bệnh nói chuyện hoặc nhai. Căng thẳng sẽ làm tình trạng co giật nửa mặt nặng hơn. Bên cạnh mặc cảm về thẩm mỹ, đôi khi bệnh trầm trọng đến mức gây ra tổn hại thị lực, mất khả năng lao động. Chữa bệnh bằng phẫu thuật giải áp thần kinh mặt đem lại kết quả tốt nhưng nguy cơ liệt mặt và biến chứng mạch máu rất cao. Tiêm botox tại chỗ là một giải pháp thay thế phẫu thuật hữu hiệu, có tỷ lệ thành công cao, trung bình tới 90%.

Thông tin được tư vấn bởi bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà - Trung tâm mắt kỹ thuật cao - Bệnh viện 30/4. Liên hệ: 1800 7272 hoặc www.mat304.com để biết thêm chi tiết.

Hải My