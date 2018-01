Bệnh viện bố trí tivi, chốt cấp cứu cho bệnh nhân xem chung kết U23

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết từ 14h30 ngày 27/1 sẽ tổ chức phát trực tiếp trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbkistan tại tầng trệt, khu nhận bệnh tòa nhà D.

Dự kiến 4 màn hình LCD 40 inchs chiếu bóng đá để phục vụ người bệnh, thân nhân, các y bác sĩ. Bệnh viện cũng chuẩn bị nước suối, ghế ngồi cho người hâm mộ theo dõi trận đấu.

Màn hình LCD tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ban giám đốc bệnh viện cũng lập một chốt cấp cứu ngay tại vị trí phát trực tiếp trận đấu, trang bị đầy đủ phương tiện, thuốc men sơ cứu ban đầu, sẵn sàng hỗ trợ khi có người cần giúp đỡ hoặc xảy ra những sự cố liên quan sức khỏe bệnh nhân. Lực lượng bảo vệ được tăng cường để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian bệnh viện phát sóng trực tiếp trận đấu.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cũng tổ chức buổi truyền hình trực tiếp trận chung kết lịch sử, tiếp lửa tinh thần cho các tuyển thủ nước nhà. Từ 14h, ba màn hình LCD 75 inchs bắt đầu chiếu tại tầng trệt khu A. Bệnh viện đã bố trí 500 ghế ngồi, nước uống và cờ cổ vũ để các nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân “cháy hết mình” cùng đội tuyển.

Thông báo truyền hình trực tiếp tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Ông Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho biết tinh thần thể thao và tình yêu với bóng đá cũng được xem là một “liều thuốc tinh thần” giúp người bệnh phấn chấn hơn, quên đi đau đớn, mệt mỏi do bệnh tật. Trong buổi truyền hình trực tiếp, bệnh viện vẫn chú ý vấn đề an ninh, an toàn cho người bệnh. Các bác sĩ, nhân viên trong ca trực vẫn làm việc để đảm bảo cấp cứu kịp thời cho mọi bệnh nhân.

Một số bệnh viện tại Hà Nội dự kiến mở tivi chiếu trực tiếp bóng đá tại các buồng bệnh.

Lê Phương - Trần Ngoan