Bệnh viện chạy đua chống nóng cho bệnh nhân

Hai người hôn mê vì say nắng / Cách sơ cứu và phòng tránh say nắng

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo mùa hè năm nay tiếp tục có những đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài. Bộ Y tế cảnh báo nắng nóng khiến người dân có thể bị say nóng, say nắng, rối loạn thân nhiệt, mất nước, ngất, kiệt sức; gia tăng bệnh hô hấp, tim mạch, đột quỵ; gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, sốt cao co giật… Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, Sở Y tế tỉnh thành tích cực tuyên truyền phòng tránh tác hại do nắng nóng.

Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Ảnh: N.Phương.

Bộ yêu cầu, tại khoa khám bệnh, các cơ sở y tế cần bố trí đủ ghế ngồi, bổ sung quạt bảo đảm thoáng, mát cho người bệnh trong thời gian chờ khám; có nước uống miễn phí. Bệnh viện chú ý tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ bàn khám; sắp xếp, cải tiến quy trình khám bệnh hợp lý, tổ chức tiếp đón, nhanh chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu để giảm tối đa thời gian chờ đợi.

Tại khoa điều trị, tùy theo điều kiện bệnh viện lắp đặt quạt điện đảm bảo người bệnh được nằm điều trị trong điều kiện thoáng mát; cung cấp đủ nước sạch cho người bệnh; hạn chế tối đa nằm ghép. Bộ cũng lưu ý các bệnh viện cần nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh trong điều kiện nóng bức.

Các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do thời tiết nắng nóng bất thường. Đây cũng là mùa bùng phát dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp.

Theo Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh; những người dễ tổn thương do nắng nóng là người già; phụ nữ có thai; trẻ em; công nhân, nông dân lao động ngoài trời; người đang điều trị các bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, hen phế quản, đái tháo đường, tiêu chảy mất nước, uống rượu, vẩy nến, chàm, bỏng…

Phương Trang