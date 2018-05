Bệnh viện hầm hập ngày nắng nóng 40 độ

Để giảm tác hại do thời tiết nắng nóng kéo dài, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội phối hợp với các cơ quan tăng cường tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống nắng nóng, vệ sinh môi trường phòng chống các dịch bệnh mùa hè. Sở cũng yêu các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ phương tiện đảm bảo việc chống nóng cho người bệnh; đồng thời giảm quá tải khu vực khám bệnh, thu viện phí, khám theo hẹn... để hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh. Các cơ sở y tế chú ý nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; không để bệnh nhân nằm ghép; chú ý phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Các cán bộ y tế cũng phải được tập huấn về các biện pháp cấp cứu, xử lý các trường hợp say nóng, say nắng… Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, miền Bắc sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ tăng cao.