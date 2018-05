Bệnh viện phủ nhận bác sĩ nhậu trong ca trực

Trước việc gia đình bệnh nhân Phan Anh Quốc tố y bác sĩ trực khoa Ngoại đêm 21/11 mải nhậu nhẹt bỏ quên bệnh nhân, còn đánh người nhà khi đẩy cửa phòng trực để gọi bác sĩ cấp cứu; lãnh đạo bệnh viện phủ nhận tố cáo này. Bệnh viện chỉ thừa nhận bác sĩ có tổ chức ăn khuya giữa ca trực.

Phụ trách kíp trực đêm hôm ấy là bác sĩ Đặng Thế Cường cho biết ông không tham gia ăn uống trong phòng trực; trong khi bác sĩ trưởng khoa Ngoại là Nguyễn Hữu Trịnh (có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề y) khẳng định: "Không có chuyện tổ chức nhậu nhẹt trong phòng trực".

Ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cũng xác nhận, ngay sau sự cố "đóng cửa phòng trực" đêm 21/11 khiến người nhà bệnh nhân Quốc tự ý chuyển đi, bác sĩ Cường còn tham gia mổ ca thủng dạ dày diễn ra khoảng 2h sáng hôm sau. Lãnh đạo bệnh viện tỉnh nói: "Nếu đã nhậu, ai dám cho bác sĩ Cường tham gia ca mổ cấp cứu trên".

Theo bác sĩ trưởng khoa, do đặc thù thiết kế của khoa, các y bác sĩ, điều dưỡng có 2 phòng nhỏ (dành cho nam và nữ) làm chỗ nghỉ ngơi trong ca trực. Do vậy, chuyện cả kíp trực “nhồi” vào trong một phòng là khó tránh khỏi. Cũng theo bác sĩ Trịnh, quy chế hiện tại bệnh viện cấp tiền trực đêm cho kíp trực, do vậy chuyện mua đồ ăn thêm trong ca trực đêm là hoàn toàn chính đáng.

Cánh cửa phòng trực khoa Ngoại bệnh viện đa khoa Bình Phước, được cho là nguyên nhân gây ra vụ xô xát giữa người nhà bệnh nhân với bác sĩ đêm 21/11. Ảnh: Thái Tâm

Lãnh đạo khoa Ngoại giải thích, cánh cửa phòng trực bị kẹt khóa nên khi kéo chốt đẩy vào, nếu không phải người quen không dễ mở. Đêm ấy, thấy người nhà bệnh nhân Quốc đập cửa liên tục, một người có mặt trong phòng đứng dậy ra mở, nhưng do lực xô quá mạnh nên cánh cửa đập thẳng vào mặt và cẳng tay người ra mở cửa làm chảy máu. Theo phản xạ, anh này đã tát con trai bệnh nhân Quốc (người đập cửa) hai cái. Ngay sau đó, xô xát đã xảy ra giữa người nhà bệnh nhân với một số người có mặt trong phòng trực. Bác sĩ Cường là người can ngăn cả hai bên. Hiện bệnh viện chưa công bố danh tính của nhân viên đánh người này.

Lãnh đạo khoa Ngoại cho biết không có chuyện bỏ mặc bệnh nhân Quốc, bằng chứng là trong sổ giao ban chuyên môn, cũng như hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có lưu lại đầy đủ giờ thăm khám của bác sĩ, điều dưỡng… Trong đêm xảy ra sự việc, bệnh nhân Quốc khi lên cơn đau, chẩn đoán tình trạng bệnh chưa cần can thiệp bằng phẫu thuật, bác sĩ đã cho chích một liều thuốc giảm đau. Cũng theo lãnh đạo khoa Ngoại, người nhà đã tự ý chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, sau đó mới quay lại xin giấy chuyển viện.

Sau sự việc của bệnh nhân Quốc, lãnh đạo khoa Ngoại đã chấn chỉnh tình trạng bác sĩ ăn uống trong ca trực để tránh hiểu lầm đáng tiếc cho người nhà bệnh nhân. Song họ nhấn mạnh: "Khi không có ca cấp cứu, bác sĩ trực có thể nghỉ ngơi là hoàn toàn hợp lý".

Thái Tâm