Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang ngưng hoạt động / 'Số phận' 4.000 người đăng ký bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Phúc An Khang

Bệnh viện Phúc An Khang treo băng rôn đóng cửa, bác sĩ vẫn làm việc bình thường Như thường lệ mỗi sáng, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hạnh Trang 60 tuổi ở huyện Nhà Bè, TP HCM, có mặt tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (quận 2) để chuẩn bị dụng cụ y tế sẵn sàng cho ngày làm việc mới. Bà Trang bảo đến nay bệnh viện vẫn còn nợ lương tháng 2 và tháng 3, song vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào của giám đốc về thời gian nghỉ làm, kế hoạch trả nợ lương và các chế độ sau khi nghỉ việc. Thông tin ít ỏi mà các nhân viên ở đây nhận được là từ tấm băng rôn vừa được căng lên thông báo chấm dứt nhận bệnh nhân lưu trú từ ngày 16/4, ngày 28/4 bệnh viện ngưng hoạt động.

Băng rôn thông báo ngưng hoạt động được treo trước cổng lớn của Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang. Ảnh: Trần Ngoan.

Gắn bó với bệnh viện từ những ngày đầu thành lập vào năm 2015, đến nay bà Trang đã ở tuổi hưu nên rất lo lắng cơ sở này sẽ đóng cửa. "Người lớn tuổi như tôi không thể xin vào bệnh viện công được. Giờ bệnh viện Phúc An Khang đóng cửa, tôi vừa buồn vừa lo không biết phải đi đâu", nữ hộ sinh mái tóc hoa râm bộc bạch.

Cũng trong tâm trạng hoang mang lo lắng, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Mi 25 tuổi cho biết rất ngỡ ngàng khi bệnh viện Phúc An Khang phải đóng cửa. Bà mẹ một con kể khoảng nửa tháng nay nhiều đồng nghiệp của chị tại đây đã nghỉ việc để đi nơi khác làm, song bản thân chị chưa biết đi đâu vì chưa tìm được công việc mới. Hiện bệnh viện đã trả lương tháng 3, còn nợ lại lương tháng 2 và nửa tháng 4, chị Mi vẫn cố gắng bám trụ đến ngày cuối cùng với hy vọng nhận được đủ lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Ghi nhận của VnExpress.net sáng 19/4 rất ít bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Phúc An Khang, chủ yếu là các ca cấp cứu. Đây là một trong số ít bệnh viện ở Việt Nam có hệ thống MRI HIFU điều trị u xơ và lạc nội mạc tử cung bằng sóng siêu âm tiên tiến nhất hiện nay. Nhân viên trực tổng đài cho biết mấy ngày qua nhiều bệnh nhân ở khắp nơi gọi điện đến đặt lịch khám chữa song đều bị từ chối. Hiện tại chỉ còn một số bệnh nhân cũ đến khám và điều trị lần cuối.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức đang điều trị cho một trong những bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang. Ảnh: Trần Ngoan.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, chuyên gia MRI HIFU duy nhất tại bệnh viện này cho biết dù đã thấy băng rôn thông báo ngưng hoạt động nhưng các bác sĩ vẫn làm việc đến giờ phút cuối cùng để phục vụ bệnh nhân và chia sẻ khó khăn với bệnh viện. "Hiện bệnh viện gặp khó khăn, các nhân viên y tế có thể không nhận được lương cũng như các chế độ khác. Tuy nhiên với chúng tôi, việc khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu", bác sĩ Đức chia sẻ.

Bác sĩ Mai Tiến Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phúc An Khang vẫn làm việc và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc đóng cửa bệnh viện. Theo ông Dũng, gần đây lượng bệnh nhân đến khám đã giảm đáng kể song các bác sĩ vẫn trực để kịp thời cấp cứu và tiếp nhận các trường hợp khám ngoại trú. Khó khăn hiện tại là con dấu của bệnh viện đã bị chủ đầu tư thu hồi nên trở ngại cho công tác nhận bệnh và chuyển tuyến. Một số trường hợp nạn nhân bị tai nạn giao thông đưa vào đây cấp cứu song các bác sĩ không dám tiếp nhận mà đề nghị chuyển đi nơi khác.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Tăng Thị Hường, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Quận 2, cho biết đã nhận được văn bản của UBND quận thông báo về việc ngừng hoạt động Bệnh viện Quốc Tế Phúc An Khang và chấm dứt hợp đồng với người lao động kể từ ngày 16/4. Trong cuộc họp vào ngày 11/4, Ủy ban đã chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội kiểm tra và giám sát việc trả nợ lương cho người lao động, nợ bảo hiểm xã hội cũng như các quyền lợi khác của người lao động và bệnh nhân đăng ký bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phúc An Khang. Đến nay mới chỉ có 20 người đến đổi thẻ bảo hiểm y tế sang cơ sở khám chữa bệnh ban đầu khác. Khoảng 4.000 người đã đăng ký bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phúc An Khang.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang hoạt động từ ngày 3/2/2015 tại số 800 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM. Cơ sở này có quy mô 500 giường bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, là mô hình bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam chuyển đổi công năng từ chung cư cao cấp. Theo ông Diệp Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, từ khi thành lập đến nay, công ty liên tục bù lỗ vì bệnh viện hoạt động không hiệu quả. Tính đến ngày 9/3, sau hơn 2 năm hoạt động bệnh viện đã lỗ lũy kế trên 60 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay ban đầu. Đến nay bệnh viện không còn đủ tài chính để duy trì và sẽ ngưng hoạt động kể từ ngày 28/4. Hội đồng quản trị quyết định bệnh viện ngưng tiếp nhận bệnh nhân kể từ ngày 16/4, ngừng thanh toán các khoản nợ và lập danh sách các khoản phải thanh toán gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bệnh viện cũng đồng thời không mua thêm thuốc và trang thiết bị y tế không có nhu cầu sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động với tất cả y bác sĩ và người lao động tại đây.

Trần Ngoan