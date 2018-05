Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: 'Nguyên nhân 4 bé tử vong chờ kết luận điều tra'

4 bé sơ sinh tử vong trong một buổi sáng tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh

Họp báo chiều cùng ngày, ông Nguyễn Minh Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh thông tin, sáng 20/11 bệnh viện có 4 ca đẻ non suy hô hấp tử vong. "Chúng tôi đang phối hợp Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này tại bệnh viện. Hồ sơ bệnh án đang được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Trong họp báo, có rất nhiều câu hỏi được các phóng viên đặt ra, tuy nhiên ông phó giám đốc bệnh viện lắc đầu xin phép không trả lời và rời đi sau 2 phút bắt đầu họp báo.

Ông Nguyễn Minh Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, họp báo chiều 20/11.

Chỉ trong buổi sáng 20/11, có 4 bé sơ sinh, sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tử vong. Theo lãnh đạo bệnh viện, các bé đều yếu do sinh non 7-8 tháng thai, nhiều trường hợp đã được bác sĩ tiên lượng trước với gia đình. Lãnh đạo bệnh viện cho rằng việc cùng lúc 4 bé tử vong là không bất thường ở viện. Do đây là tuyến đầu sản nhi của tỉnh nên nhiều ca sơ sinh nặng ở các huyện đều được đưa về đây. Do đó tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong của bệnh viện khá cao, có ngày đến 5-6 bé mất.

Khu vực cách ly ở phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sinh non ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Ảnh: Nam Phương.

Khoa sơ sinh nằm ở tầng 5 bệnh viện, có hơn 10 buồng bệnh, phòng nhiều thì 10 giường, ít 4-5 giường cho cả mẹ và con. Những trường hợp bé sơ sinh tình trạng nặng sẽ nằm lồng ấp ở phòng cách ly. Ở khu vực này, người nhà không được vào mà đứng ngoài cửa, khi nào cần thì bác sĩ gọi.

Theo người nhà bệnh nhi, mấy hôm trước khoa sơ sinh rất đông, phải nằm ghép 2 bé, còn hôm nay một số đã ra viện. Nhiều người đang đợi chuyển con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Dự kiến 9 bé sẽ được viện Bắc Ninh chuyển đến Nhi Trung ương.

Bộ Y tế đã yêu cầu bệnh viện giải trình khẩn cấp vụ việc. Trong khi đó bốn gia đình đều bày tỏ sự bất ngờ khi nhận được điện thoại từ bệnh viện báo hung tin về con mình.

Nam Phương