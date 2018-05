Bệnh viện tỉnh can thiệp tim mạch thành công cho bệnh nhân

Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim trở về từ cõi chết / Bác sĩ Sài Gòn phối hợp An Giang hồi sinh cụ ông tắt thở

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã hoàn thành bàn giao kỹ thuật can thiệp mạch vành cho Đơn vị Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Đây là cơ sở vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Dược, theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc mở rộng mô hình phòng khám vệ tinh của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã đào tạo và bàn giao kỹ thuật can thiệp mạch vành cho đồng nghiệp Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: T.T.

Theo bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Đơn vị Tim mạch can thiệp của bệnh viện được thành lập và chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch vành vào tháng 6/2016. Đến nay khoa đã can thiệp mạch vành cho 141 bệnh nhân tim với tỷ lệ thành công trên 99%. Trong đó có nhiều ca phẫu thuật khó, phức tạp do bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý cùng lúc.

Bác sĩ Phiên cho biết trước đây các ca bệnh tim phức tạp cần can thiệp sâu đều phải chuyển lên tuyến trên. Đơn vị Tim mạch can thiệp hoạt động giúp người bệnh được thụ hưởng các kỹ thuật can thiệp tiên tiến ngay tại địa phương. Nhờ vậy, tiết kiệm chi phí điều trị, tranh thủ thời gian vàng cấp cứu trong bệnh lý nhồi máu cơ tim, tỷ lệ điều trị thành công cao.

"Đây là bước khởi đầu trong việc phát triển chuyên sâu lĩnh vực tim mạch can thiệp tại bệnh viện, kịp thời cứu sống bệnh nhân mạch vành cấp, tim bẩm sinh, tai biến mạch máu não ngay tại địa phương", bác sĩ nói.

Theo phó giáo sư Trương Quang Bình, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bệnh lý tim mạch diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nên người bệnh cần được cấp cứu kịp thời và can thiệp đúng cách. Việc áp dụng thành công kỹ thuật can thiệp tại bệnh viện tỉnh có ý nghĩa rất lớn, gia tăng cơ hội sống cho người bị nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim cục bộ...

Dự kiến Bệnh viện Y Dược sẽ tiếp tục chuyển giao thêm nhiều kỹ thuật như phẫu thuật nội soi tiêu hóa, gan - mật - tụy, tuyến giáp, tiết niệu, thần kinh, chấn thương chỉnh hình, chẩn đoán hình ảnh... cho các bệnh viện tuyến dưới thông qua chương trình đào tạo tại chỗ.

Ông Đào Chính, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế đánh giá cao hiệu quả của việc chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch vành giữa Bệnh viện Y Dược TP HCM và tỉnh Ninh Thuận, góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở. Ông Chính kỳ vọng có thêm nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật điều trị chuyên sâu tương tự từ các bệnh viện đầu ngành cho cơ sở y tế tuyến dưới.

