Bị chồng từ chối sex sau sinh

Vợ chán chuyện chăn gối sau sinh

Ảnh minh họa: Health24.

Chị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trong 2 năm chưa có con, quan hệ tình dục của vợ chồng chị rất hòa hợp, ngọt ngào. Chị cứ nghĩ thể nào khi sinh con xong, anh cũng rất “hăng” sau một thời gian nhịn quá lâu. Thế nhưng, sau những ngày kiêng khem, chồng chị lại chẳng muốn đụng vào vợ. Chị Nhung gặng hỏi thì ban đầu anh nói là sợ ảnh hưởng tới con, rồi sau cũng thú thật là không hứng thú vì vợ bỗng dưng quá… béo.

"Em thấy tủi thân lắm. Có lúc em gợi ý mà anh cũng gạt đi khiến em xấu hổ vô cùng. Em còn lo anh xã chán vợ lại đi tìm vui thú bên những cô nàng hấp dẫn khác", chị thổ lộ.

Cũng bị chồng “ngó lơ” sau thời gian sinh nở, chị Nhã (Gia Lâm, Hà Nội) còn đau khổ hơn vì biết chính xác anh đi cung phụng người khác trong khi chị tối mặt chăm con.

Chị Nhã kể, trong thời gian nghỉ sinh, để tiện chăm sóc khi chưa thuê được người giúp việc, hai mẹ con chị về quê ngoại ở. Chồng chị ở lại Hà Nội làm việc và cứ 2-3 tuần mới về thăm vợ con. Những ngày ở nhà ngoại, thấy chồng không “đòi” chị cứ nghĩ do anh ngại nhà chật chội nên cũng chẳng hỏi han. Bản thân chị khi ấy cũng không “ham” nên nghĩ như vậy càng tốt.

Nhưng tới khi vợ chồng sum họp, mọi việc vẫn không thay đổi. “Nói thật là mình cũng chẳng khao khát gì lắm đâu, nhưng cứ thấy vợ chồng lâu ngày không gần gũi mà cứ dửng dưng thì không bình thường chút nào”, chị nói.

Sinh nghi, chị Nhã lén kiểm tra điện thoại của chồng thì phát hiện anh xã có nhiều tin nhắn thân mật với người khác. Bản thân anh sau đó thú nhận, trong thời gian xa vợ, không chịu được sự cô đơn và nhu cầu sinh lý, anh đã sa ngã.

Nhà tâm lý Văn Thanh Sĩ (Tổng đài tư vấn tâm lý 1088 TP HCM) cho biết, vấn đề thường gặp nhất của nam giới trong chốn phòng the sau khi vợ sinh con là sự nhàm chán và mất ham muốn.

Lý do chính, theo ông, do sự thiếu thời gian nên người phụ nữ không thể chăm sóc cho chính mình, về cả vẻ ngoài và sức khỏe dẫn đến giảm tự tin, hấp dẫn trong mắt bạn đời. Ngoài ra, do quá mệt mỏi, họ không còn cảm hứng cho "chuyện ấy" nữa, dần dần làm “lây” sự chán nản cho nửa kia.

Nhiều chị em tự biện hộ "Em còn bận lo cho con nên em được phép lòa xòa, nếu em hôi hám mùi sữa, mùi nước tiểu của con cũng là chuyện tất nhiên". Nam giới không phải ai cũng dễ dàng thông cảm. Họ luôn muốn nhìn thấy người phụ nữ của mình trong dáng vẻ tươm tất, sạch sẽ, thơm tho..., dù không nhiều người sẵn sàng chia bớt vất vả để vợ có thời gian chăm chút bản thân.

Một lý do nữa là, đàn ông vốn vẫn được coi là “đứa trẻ to xác” luôn muốn được quan tâm, chiều chuộng. Điều này hầu như không còn nữa, khi đứa con xuất hiện. Thời son rỗi, người phụ nữ hầu như dành hết thời gian cho anh ta, mỗi lần chồng ham muốn sẽ được đáp ứng ngay. Còn hiện tại, anh ta gặp nhiều chướng ngại, có khi lửa tình vừa bốc lên thì vợ lại đang bận chăm con hoặc buồn ngủ nên chẳng thể hưởng ứng. Anh ta chẳng còn cách nào khác là “nhịn”, mà đôi khi vẫn ấm ức.

“Tâm lý cố nhịn này nếu kéo dài quá 2 tháng rất dễ dẫn đến mất ham muốn”, chuyên gia tư vấn chia sẻ.

Hơn nữa, khi có con người phụ nữ thường đặt tình mẫu tử lên trên hết, dành mọi sự chú ý cho đứa con và mong bạn đời cũng vậy. Tâm lý đàn ông lại khác. Họ chán khi từ sáng đến đêm chỉ thấy vợ nhắc đi nhắc lại những điệp khúc "Anh ơi pha sữa giùm em. Anh giặt tã cho con đi. Con biết ê a rồi nè"... Đàn ông vốn háo sắc và có nhu cầu tình dục cao. Họ biết vợ nói đúng nhưng đó lại không phải là tất cả những thứ họ muốn nghe.

Vậy có cách nào để người phụ nữ đừng mất quá nhiều thời gian cho đứa con, và dung hòa giữa chăm sóc con với quan tâm tới chồng?

Theo ông Sỹ, điều này là có thể. Khi con ngủ, chị em hãy dành thời gian cho chồng. Ngoài ra, hãy chăm sóc cho chính mình, khơi gợi được lửa tình từ bạn đời. Hãy làm mọi việc một cách có kế hoạch và biết cách làm thế nào để vẫn sạch sẽ, hấp dẫn chồng dù bận rộn tới đâu.

Nhà tâm lý cho rằng, một người thì không thể làm ấm chốn phòng the. Vì thế, chính người đàn ông cũng đừng ích kỷ quá, đừng tự so sánh sự quan tâm của vợ dành cho mình với con. Hãy nhạy cảm một chút, và đóng vai trò chủ động, trụ cột gia đình, nhất là trong những giai đoạn đặc biệt như mới sinh con.

Nếu thấy vợ quá mệt mỏi, nhếch nhác, hay chỉ quan tâm tới con, hãy trò chuyện, bàn bạc với bạn đời, chia sẻ công việc giúp chị em giảm áp lực. Những câu "làm nũng" như "Em lo cho con hoài anh không có chịu đâu. Em thu xếp cho anh với” có thể kéo người phụ nữ lại gần mình. Đây sẽ là cách nhẹ nhàng để đưa vấn đề ra cùng nhau giải quyết, chẳng hạn khi con ngủ thì vợ chồng ăn cơm chung, hai người cùng chia sẻ các việc không tên như giặt giũ, nấu nướng, chăm con, dọn nhà... để có thời gian dành cho nhau. Đó là cách thể hiện của một người chồng thương vợ.

Người không thương vợ và thiếu trách nhiệm với gia đình lại không ít. Khi đó, mọi gánh nặng đổ lên vai người phụ nữ. Có những ông chồng không nhìn được sự vất vả ở vợ, chỉ thấy vợ hôi hám, không quan tâm tới mình và họ tìm cảm giác bên ngoài. Lúc này, người phụ nữ lại phải gánh vai trò trụ cột, chủ động lôi kéo chồng, bằng cách làm cho mình hấp dẫn hơn, nhà cửa ngăn nắp hơn, dành thời gian quan tâm đến anh ta..., nếu không gia đình khó giữ vững được.

Vương Linh

* Tên nhân vật đã được thay đổi.