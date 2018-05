Viagra từ tự nhiên dành cho đàn ông / Các bài tập giúp tăng ham muốn tình dục

Phụ nữ là một trong những điều bí ẩn mà con người có thể luôn không hiểu. Các nhà khoa học nói rằng họ biết rất ít về ham muốn tình dục nữ và tâm lý học. Hầu hết, chúng ta thường mặc định rằng, đàn ông ham muốn tình dục hơn phụ nữ, muốn nhiều bạn tình trong khi phụ nữ mong chế độ một vợ một chồng và thỏa mãn tình dục của họ bắt nguồn từ sự gắn bó mật thiết về tình cảm.

Theo Daniel Bergner, tác giả của cuốn sách "What Do Women Want?", có nhiều lầm tưởng về hoạt động tình dục của phụ nữ, kể cả quan điểm cho rằng phái yếu ham muốn "chuyện ấy" ít hơn, xem phim ảnh khiêu dâm ít hơn phái mạnh hay khao khát "yêu" bắt nguồn từ sự thân mật tình cảm.

Ảnh: Boldsky.

Trong thực tế, các nghiên cứu cho thấy phụ nữ cũng hành động bản năng như đàn ông xét về quan hệ tình dục. Các ham muốn của họ cũng hoang dại và khó dự đoán hơn suy nghĩ của nhiều người lâu nay. Dưới đây là những bí mật về ham muốn nữ, theo Boldsky.

Ham muốn màn dạo đầu lâu hơn

Không giống đàn ông, cơ thể phụ nữ cần được kích thích để tăng khả năng khoái cảm và đa số họ rất cần những màn dạo đầu thú vị. Phụ nữ rất quan trọng màn dạo đầu bởi nó khiến nàng cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và chia sẻ.

Thời gian ham muốn nhất

Trong thời kỳ rụng trứng, hormone trong cơ thể thay đổi, phụ nữ có hưng phấn tình dục lớn. Nhiều người chủ động gần gũi bạn đời ở thời điểm này.

Độ tuổi ham muốn nhất

Một nghiên cứu mới đây của Trường Đại học Texas (Mỹ) tiết lộ rằng ham muốn tình dục của phụ nữ nồng cháy nhất là giai đoạn ngoài 30 tuổi. Ở độ tuổi 20, phụ nữ dồi dào hormone giới tính nhưng lại ít đạt cực khoái. Trong khi tuổi 30 là thời điểm cực đỉnh của phụ nữ khiến họ ham muốn nhiều hơn.

Quan hệ một vợ một chồng

Quan hệ một vợ một chồng là thước đo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Song, các chuyên gia y tế nói rằng, ham muốn của phụ nữ rất kỳ lạ, mặc dù hoàn toàn chung thủy với chồng nhưng họ có ham muốn bí mật với người đàn ông nào đó khác chồng mình ít nhất một lần trong đời.

Ham muốn thay đổi

Ham muốn của phụ nữ sẽ thay đổi theo thời gian. Tuổi tác và một số vấn đề khác như hormone, lối sống, cảm xúc... có thể làm giảm ham muốn trong phòng ngủ.

Chịu tác động của văn hóa

Các nền văn hóa và yếu tố môi trường khác có thể ảnh hưởng đến quan điểm yêu đương của phụ nữ. Có phụ nữ coi ham muốn như một sự thiết yếu và lãng mạn trong tình yêu, song cũng không ít người xem đó là tội lỗi.

Lê Nga