Bí quyết giữ dáng trong ngày Tết

Cả tuần nay, chị My, nhân viên kế toán của một công ty may cùng đồng nghiệp bàn luận không ngớt về những bí quyết giữ dáng, eo thon khi Tết về. Chị ngại nhất khoản ăn uống. Lấy chồng quê ở Ninh Bình nên cuối năm nào chị cũng về làm dâu. Việc đi chúc Tết họ hàng luôn khiến chị đau đầu, bởi đến nhà ai cũng phải "đụng đũa" mới được xem là chân tình. "Mỗi nhà chỉ miếng giò, khúc bánh chưng, bát canh măng thôi là đủ căng bụng. Ai cũng gắp nhiều, ăn lại không được bỏ dở, thành ra sau mấy ngày Tết người cứ béo ra", chị My lo lắng.

Ăn nhiều rau củ quả, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ giúp chị em giữ dáng. Ảnh minh họa.

Không bị ép ăn nhưng cứ đón năm mới xong là chị Quỳnh Anh, đồng nghiệp của chị My cũng lên một, hai kg. Phần vì lớp erobic chị tập đang nghỉ lễ, ở nhà chị cũng chẳng động tay động chân, mặt khác thói quen ngủ nướng, sinh hoạt giờ giấc linh tinh nên dù không ăn nhiều, chị vẫn bị phát tướng.

Tăng cân sau Tết là tình trạng thường gặp ở không ít chị em. Do đó, bí kíp giữ eo thon, dáng đẹp được thảo luận xôn xao ở cơ quan chị My những ngày này. Học hỏi kinh nghiệm của cô giáo dạy erobic, chị Quỳnh Anh mách nước muốn giữ dáng thì nhất định phải duy trì các bài thể dục. Nếu không tập được một tiếng đồng hồ như thường nhật thì cũng nên đi bộ, chạy tối thiểu 30 phút. Phá bỏ thói quen vận động không chỉ khiến chị em tăng cân ra mà còn gây đau mỏi cơ thể.

Tiếp theo, dù bàn tiệc bày ra trước mắt thì chị em vẫn nên giữ chế độ ăn đạm bạc. "Ăn ít đạm, ít chất béo, ít tinh bột, chủ yếu là rau xanh, trái cây, thay trứng cho thịt lợn...", chị Quỳnh Anh chia sẻ kinh nghiệm.

Được mọi người ngưỡng mộ về thân hình mình hạc xương mai, chị Tuyết, nhân viên ngân hàng trên đường Kim Mã, Hà Nội, cũng phải duy trì chế độ ăn hà khắc. Trước Tết nửa tháng, chị đã lên thực đơn ăn uống cho riêng mình, để bên cạnh sắm sửa cho gia đình còn dự trữ thực phẩm đơn giản chỉ với trái cây tươi, rau củ quả, thịt bò, miến...

Theo chị, nguyên tắc cốt yếu để giữ dáng đầu xuân là không được ngụy biện. Nhiều người cho phép mình thả phanh trong một hai ngày đầu năm mới rồi hạ quyết tâm kham khổ những ngày còn lại; một số khác lại tự nhủ không ăn bánh chưng, bánh tét vì sợ béo, chuyển qua ăn lẩu để nạp nhiều rau xanh hơn nhưng thực tế, thịt, tôm, cá... vẫn là chủ yếu. "Đã quyết tâm thì phải áp dụng ngay từ đầu, chứ sau 'giải quyết hậu quả' rất khó", chị Tuyết chia sẻ.

Ăn gì để giữ cân trong những ngày Tết còn được không ít đấng mày râu hưởng ứng. Thấy vợ dán giấy ghi nhớ khắp phòng câu "ăn nhiều béo phì, mất xinh", anh Hưng, phụ trách một showroom phân phối bếp từ ngoại nhập cũng phấn khởi. Theo anh, trung thực thì đàn ông ai cũng muốn vợ xinh, dáng chuẩn. Chưa kể, việc bà xã phát phì sau kỳ nghỉ còn khiến các ông chồng khổ lây.

Anh Hưng sợ nhất cảnh vợ luôn miệng hỏi "Anh ơi, em có béo không?", "Em xồ xề lắm đúng không, anh chán lắm à?", mặc dù anh không hề có một thái độ gì bất thường. "Bên cạnh chuyện xinh đẹp, các bà giữ cân sau Tết còn tốt cho sức khỏe. Vợ tự tin, mình cũng đỡ phiền", anh nói.

Ăn sữa chua giúp chị em giữ được vóc dáng thon gọn, làn da đẹp. Ảnh minh họa.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Nguyễn Minh Vy, phụ trách một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ tại Hà Nội cho biết, để giữ cân trong những ngày Tết không khó, quan trọng là chị em phải quyết tâm. Bà Vy khuyên phụ nữ nên duy trì thói quen tập thể dục, chỉ ăn vừa tới, bổ sung thêm rau xanh, uống mỗi ngày một ly nước hoa quả ép, tránh xa thức uống có cồn, có ga, thực phẩm nhiều dầu, mỡ, protein, tránh thức khuya, ngủ nướng... Ngoài ra, chị em nên ăn từ một đến 2 hộp sữa chua mỗi ngày, có thể chọn sữa chua Probi để vừa giữ dáng, đẹp da, vừa được bổ sung lợi khuẩn tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Bà Minh Vy lưu ý thêm về một số quan niệm sai lầm của chị em khi muốn giữ dáng, giảm cân trong những ngày Tết. Thực tế, nhiều người nhịn ăn, bỏ bữa, làm hùng hục để mong thon thả hơn. Thực ra những phương pháp đó đều sai lầm.

"10h ăn sáng gộp ăn trưa, 18h ăn tối, nhiều người nghĩ bớt bữa nào hay bữa đó, rồi có chị lại không ăn để tiêu thụ nhanh calo nhưng sự thực không phải vậy. Nhịn ăn dẫn đến suy kiệt sức lực, đói, lả mệt, khi đó ăn bù sẽ rất dễ lên cân, hại sức khỏe. Cốt yếu là phải kiên trì, bền bỉ với chế độ ăn hợp lý", bà Vy nói.

Ngoài ra, theo bà Vy, chị em cũng không nên quá áp lực vì lo ngại béo, bởi chính stress cũng là một nguyên nhân gây tăng cân. Chưa kể, cơ địa mỗi người khác nhau, có người gầy người béo... không hẳn do chế độ dinh dưỡng. Do vậy, quan trọng nhất là chị em cần duy trì cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và tránh tăng, giảm cân đột ngột.

Xuân Ngọc