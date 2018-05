Bí quyết giúp 'núi đôi' căng tròn

Theo nghiên cứu, "núi đôi" của người phụ nữ có cấu tạo từ ngoài vào trong bao gồm da, lớp mỡ dưới da và các ống dẫn nối liền với nhau... Theo đó, kích thước vòng một to hay nhỏ là do lớp mỡ dưới da dày hay mỏng.

Trong quan niệm Đông y "Nam chủ khí, nữ chủ huyết", huyết là do tinh khí lọc tân dịch, chảy về các mạch để dinh dưỡng ra ngoài chân tay và tưới vào trong lục phủ, ngũ tạng. Tuy nhiên, đối với nữ giới, ngoài chức năng dinh dưỡng, huyết còn ảnh hưởng đến cả tính nữ. Nếu huyết thịnh, dinh dưỡng đầy đủ thì da dẻ hồng hào, vòng một săn chắc, nở nang, sinh tân dịch đầy đủ nên chất nhờn tốt. Ngược lại, khi huyết suy, dinh dưỡng cơ thể cũng như vòng một không tốt dẫn tới ngực của phụ nữ bị chảy xệ, sinh tân dịch kém dẫn đến khô âm đạo và suy giảm sinh lý (đặc biệt là giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh).

Ngày nay, khi môi trường ngày càng ô nhiễm, thực phẩm con người ăn uống hằng ngày không phải lúc nào cũng đảm bảo vệ sinh, an toàn. Thêm vào đó, quá trình sinh nở cùng với những tháng ngày chăm con vất vả, lao động mệt nhọc ở công sở, nhiều chị em mất dần nét nữ tính. Cặp bồng đào phổng phao thời con gái ngày nào giờ mất đi sức sống và đối mặt với nguy cơ trở thành "màn hình phẳng". Do vậy, sở hữu vòng một căng tròn, nở nang là khát khao của hầu hết phụ nữ, nhất là chị em trong độ tuổi ngoài 30.

Khỏe mạnh, xinh đẹp và sở hữu thân hình nở nang, săn chắc là mong muốn của tất cả chị em. Ảnh: X.N.

Khi đối mặt với tình trạng xuống cấp của vòng một, mỗi chị em lại tìm đến các giải pháp khác nhau. Có người chọn phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, bơm ngực... để rồi thấp thỏm lo nguy cơ "biến chứng". Số khác sử dụng một số loại thuốc thay thế như liệu pháp bổ sung hormon estrogen tổng hợp đường uống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không đơn giản là thiếu gì thì bổ sung đó. Nghiên cứu khoa học đã cho thấy việc bổ sung estrogen tổng hợp không kiểm soát sẽ gây ra hậu quả khó lường (tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư tử cung, rối loạn đông máu, đột quỵ…).

Theo báo cáo của đại học Mahidol và Chulalongkorn ở Bangkok, Thái Lan, Pueraria mirifica là thảo dược có nguồn gốc từ Thái Lan, được người bản sứ tín nhiệm sử dụng từ hơn 1.000 năm qua như một liệu pháp an toàn giúp giới nữ sở hữu vòng một nở nang, săn chắc, chống chảy xệ cho phụ nữ sau sinh, cải thiện sinh lý, tăng tiết dịch âm đạo và giải quyết vấn đề khô hạn ở nữ giới.

Còn tam thất là một dược liệu quý, còn gọi là "kim bất hoán" (vàng không đổi được) do tác dụng lớn cho phụ nữ mọi lứa tuổi. Tam thất càng lâu năm, củ càng to càng quý. Loại tốt nhất trên thị trường hiện nay là một lạng có 4-5 củ. Theo Đông y, tam thất có tác dụng hoạt huyết, bổ huyết giúp tăng sức đề kháng, tăng cường nuôi dưỡng vòng một cũng như toàn cơ thể. Ngoài ra, tam thất còn làm giảm sinh khối u, do đó làm giảm tốc độ phát triển u, hạn chế sự di căn của tế bào ung thư, kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân ung thư do tác dụng trục ứ tiêu u rất mạnh.

Thấu hiểu phụ nữ và khát khao mang lại cho giới nữ vòng một săn chắc nở nang, đường cong cơ thể quyến rũ để tự tin tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, các chuyên gia của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã kết hợp kinh nghiệm cổ truyền và công nghệ hiện đạ bào chế ra sản phẩm Big 1, kết hợp của tam thất và P.mirifica.

Bằng việc bổ sung dưỡng chất từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm này có khả năng "kích" vòng một nở nang, săn chắc và bổ huyết cũng như tăng tiết dịch nhờn âm đạo, cải thiện chức năng sinh lý nữ. Nhờ được hoạt huyết, sau khi dùng một thời gian, chị em còn giảm được chứng hoa mắt, chóng mặt, suy nhược cơ thể, da và tóc cũng được cải thiện hơn.

Theo tư vấn của chính các nhà nghiên cứu, bào chế ra sản phẩm, Big 1 phù hợp với phụ nữ sau khi sinh và cho con bú có bầu ngực chảy xệ, kém săn chắc, kém đầy đặn, phụ nữ tiền mãn kinh bị suy giảm sinh lý, giảm tiết dịch, bốc hỏa, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, da khô… hoặc các bạn gái tuổi dậy thì, ngực kém nở nang, kinh nguyệt không đều, da mặt nhiều bã nhờn, trứng cá...

Xuân Ngọc

