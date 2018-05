Bí quyết khỏe đẹp tự nhiên với trái kiwi

Môi trường sống ô nhiễm, công việc căng thẳng, bận rộn và chế độ ăn uống, sinh hoạt không điều độ khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm, đẩy nhanh quá trình lão hóa và dẫn đến sự phát triển của các bệnh nguy hiểm. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh lối sống lành mạnh, năng động, lạc quan thì việc bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa là bí quyết không thể thiếu cho một cơ thể trẻ, khỏe, đẹp và tràn đầy sức sống.

Kiwi giàu chất chống oxy hóa.

Kiwi là loại trái cây có các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, các flavonoid như beta-caroten, lutein, xanthin. Sử dụng một trái kiwi mỗi ngày sẽ đủ nhu cầu vitamin C cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm săn chắc các sợi collagen giúp da giữ được độ đàn hồi và chống nhăn da. Ngoài ra, vitamin E có tác dụng bảo vệ các tế bào có nhiều thành phần chất béo, chống lại sự tấn công của các tế bào gốc tự do, đặc biệt là tế bào của não và da. Kiwi là nguồn thực phẩm ít béo lại cung cấp nhiều vitamin E nên được chị em phụ nữ ưa chuộng.

Ngoài ra, beta-caroten có trong kiwi giúp sáng mắt và tăng cường miễn dịch, lutein và zeaxanthin có tác dụng chống oxy hóa giúp phòng tránh bệnh thoái hoá võng mạc làm giảm thị lực dẫn đến mù lòa, một chứng bệnh rất hay gặp khi có tuổi. Kiwi cũng là loại quả giàu kali, ít natri và có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người bị bệnh tăng huyết áp. Kiwi đáp ứng được điều này vì hàm lượng kali khá cao, khoảng 215mg kali một quả và lượng chất xơ tan đáng kể. Ngoài việc phòng tránh chứng táo bón, chất xơ còn giúp hạn chế việc hấp thu chất béo từ bữa ăn nên góp phần chống thừa cân, béo phì.

Kiwi là loại trái cây không giàu năng lượng trong khi chỉ số đường huyết lại khá thấp (GI từ 39 đến 48 tùy loại) giúp giữ mức đường trong máu ổn định, trạng thái phù hợp cho hoạt động của cơ thể và trí não, giảm nguy cơ dẫn đến bệnh đái tháo đường và tim mạch. Với những đặc tính dinh dưỡng nổi trội kết hợp với hương vị thơm ngon, kiwi là lựa chọn phù hợp với chế độ ăn lành mạnh, giúp cơ thể trẻ, khỏe và có vẻ đẹp tự nhiên cho bạn và cả gia đình.

Trương Diệp