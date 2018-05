Bí quyết tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi

Sữa Sure Prevent do Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk hợp tác với Tập đoàn Dinh dưỡng ADM của Mỹ nghiên cứu sản xuất. Sản phẩm bổ sung chất béo chiết xuất tự nhiên từ thực vật Plants Sterol, có tác dụng giảm cholesterol xấu trong máu và hạn chế nguy cơ tim mạch. Sure Prevent còn chứa các vitamin A, C, E, kẽm, magie, selen, canxi... giúp người cao tuổi giảm mệt mỏi, tăng sức đề kháng, ăn ngon, ngủ sâu.

Từ 20/3 đến 30/4, mua một hộp Vinamilk Sure Prevent 900g, 2 hộp 400g hoặc 4 lốc ánh kim 200 ml, khách hàng được tặng một hộp Vfresh Nectar cam 1 lít,sữa đậu nành Goldsoy 1 lít, 4 hộp Goldsoy CaD 200ml hoặc Gold Soy hương bắp 200ml.