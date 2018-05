Bí quyết vóc dáng vẫn thon gọn sau Tết

Làm mứt dừa nước ăn Tết / Luộc bánh chưng bằng nước 'giếng thần'

Kỳ nghỉ lễ kéo dài là cơ hội để cân nặng tăng lên nhanh chóng nếu không chủ động kiểm soát việc ăn uống. Các chuyên gia trên tạp chí Health đã bật mí những bí kíp đơn giản giúp bạn tránh tăng cân sau dịp lễ.

Tự kiểm tra cân nặng 2 lần một tuần

Kiểm tra cân nặng để kịp thời có sự điều chỉnh thực đơn nếu cần thiết. Ảnh: telegraph.co.uk

Đây là việc cần thiết để đảm bảo cân nặng đang được điều chỉnh đúng hướng, nhưng không nhất thiết phải quá thường xuyên đến nỗi gạt bỏ tất cả niềm vui của ngày lễ. Bạn chỉ cần kiểm tra trọng lượng 2 lần trong tuần và nên cân khi mới ngủ dậy vào buổi sáng, lúc bụng còn rỗng.

Không bỏ qua việc tập thể dục

Vận động vào buổi sáng giúp tinh thần sảng khoái và cư xử tốt hơn trong ngày, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Medicine and Science in Sports and Exercise.

Bằng hình ảnh chụp cắt lớp não, các nhà khoa học nhận thấy rằng, thể dục buổi sáng không những khiến phụ nữ làm việc tốt hơn trong suốt cả ngày mà còn ít bị thức ăn cám dỗ. Do vậy, duy trì thực hiện các bài tập ngay cả trong ngày nghỉ sẽ giúp bạn làm chủ bản thân tốt hơn trước những thực phẩm dễ gây phát phì.

Ăn uống có lựa chọn

Chuyên gia về béo phì, giáo sư Tim Church (ĐH bang Lousiana, Mỹ) khuyên bạn nên “quan sát” kỹ một lượt món có trên bàn trước khi ăn để hạn chế những thức ăn cần tránh như các loại nhiều dầu mỡ, thức uống có gas...

Bổ sung nước thông qua đồ ăn

Dùng salad để cung cấp nước cho cơ thể. Ảnh: eclecticrecipes.com.

Thay vì cố uống đủ 8 ly nước (gần như không thể trong khoảng thời gian bận rộn này), bạn có thể ăn món salad rưới dầu giấm và thêm vào một vài lát bơ. Những thực phẩm này giúp bổ sung nước để các quá trình trong cơ thể có thể diễn ra thông suốt.

Không để bụng đói trước khi dự tiệc

Việc ăn uống kiêng khem suốt cả ngày để có thể thoải mái trong bữa tiệc tối là một lựa chọn sai lầm. Khi bụng đói cồn cào, bạn sẽ khó làm chủ bản thân khi trước mặt là một loạt món ăn hấp dẫn, nhưng đồng thời lại chứa rất nhiều calo.

Do vậy, hãy chuẩn bị cho mình bữa nhẹ trong ngày với nhiều trái cây, rau củ và bổ sung protein từ thịt nạc.

Uống trà bạc hà

Trà bạc hà có tác dụng kích thích tiêu hóa. Ảnh: whatbenefit.com

Nghiên cứu cho thấy trà bạc hà có thể kích thích tiêu hóa, giảm chứng đầy bụng.

Nhai kỹ

Thời gian hạn hẹp cho một loạt công việc khiến bạn dường như không thể làm mọi việc chậm lại, thậm chí ngay trong giờ ăn. Tuy nhiên, ăn quá nhanh là con đường khiến vòng eo tăng lên nhanh chóng bởi nó gây khó tiêu. Những người ăn nhanh cũng đồng thời có xu hướng ăn nhiều hơn.

Đừng quên bổ sung kali

Bổ sung kali cho cơ thể bằng các loại rau quả như chuối, đu đủ, kiwi, dâu tây, dưa hấu, măng tây...

