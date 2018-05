Bị sán lá gan lớn lại tưởng ung thư

Ăn rau sống dễ nhiễm sán lá gan lớn / Bé gái bị sán lá gan cắn đứt động mạch

Phó giáo sư Nguyễn Văn Đề, Chủ nhiệm Bộ môn ký sinh trùng Đại học Y Hà Nội cho biết, mới đầu bệnh nhân thấy ho ra máu, diễn biến thành từng đợt kéo dài suốt 2 tháng. Sau đó, thấy tình trạng ngày càng nặng hơn, gầy sút cân anh Văn mới đi khám. Kết quả chụp phổi phát hiện thấy có khối u ở thùy dưới phổi phải, hạch rốn phổi to. Anh được chẩn đoán bị ung thư phổi, dù có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ký sinh trùng (bạch cầu ái toan tăng cao). Bệnh nhân được mổ cắt thùy phổi có khối u, hạch phổi và một phần màng tim.

"Sán lá gan lớn không chỉ cư ngụ ở gan, mà có thể di chuyển và ký sinh­­ trong cơ bắp, phúc mạc, đại tràng, khớp gối, tuyến vú, d­­ưới da, tim, phổi.... Đặc biệt, tại Việt Nam đã gặp sán lá gan lớn ký sinh ở dưới da ngực, tuyến vú, bắp chân và khớp gối", phó giáo sư Đề cho biết.

Theo ông, thực tế những người bị nhiễm ký sinh trùng nhưng bị chẩn đoán là ung thư như trên không phải là hiếm gặp. Bản thân ký sinh trùng sinh u như sán lá gan cũng là tác nhân gây ung thư. Đồng thời chính các khối u này khiến bác sĩ lâm sàng chẩn đoán nhầm với u ác tính và xử lý nh­ư bệnh ung thư (cắt bỏ, hóa trị, xạ trị...), ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người bệnh, nhất là suy sụp tinh thần.

Khối u là tổ chức tế bào phát triển quá mức bình thường tạo nên. Mọi tế bào của cơ thể đều có thể phát triển thành khối u. Nó được chia thành 2 nhóm chính là u lành tính và ác tính (ung thư). Các u lành thường tồn tại hoà bình với cơ thể, trừ trường hợp quá to gây chèn ép hoặc bị viêm nhiễm hoặc u nội tiết gây rối loạn chức năng.

Các u ác tính đều gây nguy hiểm với sức khoẻ với mức độ khác nhau. Nó có thể gặp ở mọi cơ quan và tổ chức của cơ thể. Trong vô vàn nguyên nhân sinh u có nguyên nhân do ký sinh trùng. Ví dụ, các u dưới da do ấu trùng giun sán, khối u trong phủ tạng như­ gan, tinh hoàn, buồng trứng... đều có thể do ký sinh trùng gây nên. Những khối u ác tính trong gan, đặc biệt là ung thư­ đường mật cholangiocarcinoma có vai trò của ký sinh trùng ký sinh tại gan, nhất là sán lá gan, phó giáo sư Đề cho biết.

Cũng theo ông, khối u do ký sinh trùng hầu như­ không tự khỏi mà cần có can thiệp đúng tuỳ từng loài ký sinh trùng. Các loài ký sinh trùng thường gây u như sán lá gan, sán lá phổi, ấu trùng sán lợn, giun đũa chó… Vì vậy, để tránh nhầm lẫn đáng tiếc, cần xem xét vị trí các khối u, đặc điểm của từng khối u và các biểu hiện kèm theo để xác định có phải khối u do ký sinh trùng hay không.

Hà Linh

* Tên nhân vật đã được thay đổi.