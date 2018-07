Biến dạng chân tay do tự dùng thuốc giảm đau gout

Nam bệnh nhân 62 tuổi bị bệnh gout mạn tính hơn 10 năm nay. Liên tục tự dùng thuốc giảm đau nên các khớp ngón tay, ngón chân, cổ tay, đầu gối của ông biến dạng, xuất hiện nhiều cục tophi rải rác khắp tay chân. Các cục u nổi ngày càng to, teo cơ, các khớp sưng đau kéo dài, người mệt mỏi chậm chạp, ông đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM thăm khám.

Bác sĩ xác định bệnh nhân bị gout cấp trên nền mạn tính, hạ natri máu, suy thận, cushing do thuốc, viêm dạ dày. Trải qua quá tình điều trị nội khoa tích cực, bệnh nhân mới dần ổn định, giảm đau các khớp.

Bác sĩ khuyến cáo gout mạn tính thường có lắng đọng cục tophi trong dịch khớp hoặc ở các mô do không kiểm soát được nồng độ acid uric. Cục tophi không chỉ gây đau đớn, thoái hóa khớp, hư mặt khớp mà còn gây biến dạng và hạn chế chức năng vận động. Nhiều trường hợp vỡ, nhiễm trùng, xương khớp bị phá hủy, viêm xương phải cắt cụt chi, thậm chí nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng. Do đó bệnh nhân nên khám bác sĩ chuyên khoa khớp để được tư vấn và hướng dẫn dùng thuốc an toàn.

Việc lạm dụng thuốc kháng viêm giảm đau thường gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn như chảy máu dạ dày, suy gan, suy thận… Bệnh nhân nên cảnh giác với những thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc.

Mỹ Lê