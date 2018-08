Bố mẹ hút thuốc, con dễ tử vong

So với những người gia đình không có thành viên hút thuốc, trẻ hít khói thuốc nguy cơ tử vong do bệnh động mạch vành tăng 27%, đột quỵ 23%. Nguy cơ bị tắc nghẽn phổi mạn tính cao hơn, đến 42%. Theo BBC, đây là kết quả của nghiên cứu trên 70.900 tình nguyện viên suốt 22 năm do Hiệp hội Ung thư Mỹ thực hiện.

Tiếp xúc với khói thuốc khiến trẻ em đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe, tăng nguy cơ tử vong lúc trưởng thành. Ảnh: BBC.

Bà Hazel Cheeseman thuộc nhóm chiến dịch Hành động vì Thuốc lá và Sức khỏe cho biết công trình trên cho thấy để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ, cha mẹ tốt nhất nên bỏ thuốc lá. Đồng quan điểm, bác sĩ và cố vấn y khoa Nick Hopkinson từ Quỹ Phổi Anh khẳng định tất cả mọi người, đặc biệt là cha mẹ có con nhỏ hay phụ nữ đang mang thai, cần được giúp đỡ để cai thuốc.

Trên thực tế, nếu phụ huynh hút thuốc, trẻ em dễ bị hen suyễn và suy giảm chức năng phổi lúc trưởng thành. Tiếp xúc với khói thuốc khi còn nhỏ cũng dẫn tới nhiều loại bệnh mạn tính đồng thời tăng sự phụ thuộc vào các dịch vụ chăm sóc y tế sau này.

Bác sĩ Ryan Diver thuộc nhóm tác giả, cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên phát hiện được mối liên hệ giữa hút thuốc thụ động thời trẻ và các ca tử vong do bệnh tắc nghẽn phổi mạn tính từ tuổi trung niên trở lên. Kết quả công trình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự tiếp xúc với thuốc lá ở mỗi người.

Phúc Lương