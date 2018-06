Bổ sung đầy đủ vitamin D mỗi ngày

Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện năm 2011, khoảng 20% nam giới và 46% nữ giới trong độ tuổi trưởng thành sinh sống tại TP HCM thiếu vitamin D. Tỷ lệ này tại Hà Nội còn lớn hơn nhiều, tương ứng 58% và 77%.

Người Việt Nam ngại tiếp xúc với nắng sáng.

Từ những số liệu kể trên, các chuyên gia đã đưa ra lý giải cho tình trạng thiếu vitamin D ở Việt Nam. Phần lớn do tâm lý yêu thích làn da trắng của chị em, ngại nắng, trang bị các loại trang phục chống nắng. Ngoài ra, do quan tâm chưa đúng mức tới vai trò của vitamin D và chế độ dinh dưỡng chưa đúng cách cũng là lý do khiến cho tình trạng thiếu vitamin D ngày càng trở nên phổ biến cả ở người lớn lẫn trẻ em.

Trong khi đó, vitamin D không chỉ là thành phần quan trọng trong việc phát triển hệ xương chắc khỏe mà còn có vai trò tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Theo các nhà khoa học từ Khoa Y - Đại học Boston Mỹ, cải thiện lượng vitamin D trong máu sẽ làm tăng khả năng miễn dịch, mang lại lợi ích đáng kể trong việc phòng ngừa bệnh tật. Một kết quả khảo sát khác cho thấy khi phân tích các cấu trúc gene có tương tác với vitamin D, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số gene mới có chức năng liên quan đến hàm lượng vitamin D trong cơ thể và có tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch, giúp phòng tránh một số bệnh khác nhau. Vì vậy, bổ sung đầy đủ vitamin D là điều cần thiết giúp hỗ trợ hệ miễn dịch cho cơ thể tránh được nhiều bệnh thông thường như cảm cúm, sốt, ho, sổ mũi…

Gia đình luôn khỏe mạnh do bổ sung đầy đủ vitamin D.

PGS TS Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của Viện thì trẻ nhỏ, trẻ em và người lớn (từ 20 đến 50 tuổi) cần 200 IU một ngày. Độ tuổi từ 51 tuổi đến 65 tuổi cần 400 IU một ngày, còn trên 65 tuổi là 600 IU một ngày. Tùy theo thể chất và môi trường mà liều lượng có thể thay đổi như người lớn ở Mỹ cần khoảng 1.200 IU một ngày. Với liều lượng vitamin D cần được bổ sung khác nhau như thế, người Việt Nam cần duy trì thời gian hợp lý để da tiếp xúc với nắng sáng, bổ sung thực phẩm giàu vitamin D như trứng, cá, các loại ngũ cốc, nấm, duy trì đều đặn thói quen uống sữa tươi có bổ sung vitamin D mỗi ngày.

Uống sữa có bổ sung vitamin D hàng ngày cũng là giải pháp được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị và được nhiều người ưa chuộng vì không chỉ tốt cho hệ miễn dịch ở trẻ em mà còn rất tốt cho sức khỏe của người lớn.

Diệp Trương