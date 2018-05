Bổ sung Oxit Nitric giúp bảo vệ hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn của con người gồm tim, các mạch máu và máu, có vai trò quan trọng đối với sự sống. Duy trì một hệ tuần hoàn khỏe mạnh sẽ giúp loại bỏ được nguy cơ tim mạch và nâng cao chất lượng sống. Trong đó, việc bổ sung Oxit Nitric cho cơ thể vào buổi tối được đánh giá là cách tăng cường sức khỏe tim mạch hữu hiệu.

Tim mạch là căn bệnh có tỷ lệ tử vong hàng đầu thế giới, trung bình cứ 2 giây có một người chết vì bệnh tim. Ở Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ thì 16,3% dân số (trên 25 tuổi) ở miền Bắc bị bệnh tim mạch, trong đó khoảng 10% trong số bệnh nhân tử vong do bị nhồi máu cơ tim.

Lối sống và chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của hệ tuần hoàn đã dẫn đến sự bùng nổ bệnh tim mạch ở Việt Nam và trên thế giới. Theo đó, chế độ dinh dưỡng nhiều chất béo bão hòa hoặc chuyển hóa, ăn mặn, uống rượu bia… dẫn tới hình các mảng xơ vữa trong lòng động mạch, bám vào thành mạch, nghẽn đường lưu thông máu, gây nên tình trạng huyết áp cao. Huyết áp cao sẽ dẫn đến nhiều bệnh về tim (suy tim, bệnh mạch vành thiếu máu cơ tim im lặng, nhồi máu cơ tim…) và gây đột quỵ do tai biến mạch máu não. Theo Viện Tim mạch Việt Nam, năm 2008, tỷ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi là 25,1%. Do đó nhồi máu cơ tim - một biến chứng của tăng huyết áp ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Khi hệ tuần hoàn hoạt động không ổn định thì bệnh tim mạch là điều khó tránh khỏi.

Để giữ cho huyết áp ổn định nhằm giảm nguy cơ tim mạch, bạn nên lưu ý tăng vận động, giữ cân nặng hợp lý và có chế độ dinh dưỡng khoa học. Ngoài ra, việc áp dụng phương pháp giúp tăng khả năng tuần hoàn máu sẽ rất có ích. Tiến sĩ Y học Louis Ignarro - người đạt Nobel Y học (năm 1998) phát hiện Oxit Nitric (NO) có khả năng ngăn ngừa, hỗ trị chữa trị bệnh tim và đột quỵ, bởi nó giúp mở rộng các mạch máu, tăng dòng chảy, đưa oxy và các chất dinh dưỡng tới nuôi tế bào. NO làm giảm việc hình thành các mảng bám trên thành động mạch do mỡ và các cholesterol xấu.

Phương Thảo