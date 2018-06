Bổ sung vi chất vitamin A bằng dầu cá

Dầu cá cao cấp Ranee được bổ sung vitamin A, chứa các axit béo không no, omega 3, 6, 9 và các thành phần khoáng vi lượng, vitamin E, EPA, DHA tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển của trẻ. Sản phẩm được Viện dinh dưỡng quốc gia khuyên dùng thường xuyên, do Tập đoàn Sao Mai An Giang sản xuất và phân phối độc quyền bởi Công ty cổ phần Dầu cá châu Á.