Bổ sung vitamin B cho mắt khỏe mỗi ngày

Khi bước qua tuổi 40, mắt càng được chăm sóc tốt thì càng hạn chế quá trình lão hóa mắt do thiếu hụt vitamin nhóm B. Nhiều nghiên cứu khẳng định, cùng vitamin A, C và E, thì vitamin nhóm B là thần dược không thể thiếu đối với người cao tuổi. Ngoài việc giúp giảm viêm, giảm căng thẳng cho tế bào não, tránh thoái hóa chức năng não cho người cao tuổi, vitamin nhóm B là thành phần không thể thiếu cho đôi mắt.

Các vitamin nhóm B giúp nuôi dưỡng tế bào mắt.

Trên hết, vitamin nhóm B đảm nhận vai trò đảm bảo sự trao đổi chất bình thường cho võng mạc và giác mạc, giúp giảm sung huyết thần kinh thị giác và là chất dinh dưỡng của dây thần kinh thị giác. Khi cơ thể không nạp đủ vitamin nhóm B, mắt sẽ dễ mắc phải các triệu chứng như mỏi mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt và co giật quanh cơ mắt. Các vitamin nhóm B ảnh hưởng trực tiếp tới thần kinh thị giác gồm: vitamin B1, B2, B3 (PP) và B12.

Theo đó, vitamin B1 đóng vai trò chuyển hóa glucid cung cấp năng lượng cho mắt hạn chế tình trạng mỏi mắt, phòng ngừa và chữa trị bệnh đục thủy tinh thể do thiếu năng lượng. Vitamin B2 giữ vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi sắc tố ở võng mạc, giúp mắt thích nghi với ánh sáng, tránh được những triệu chứng khó chịu như: nhức mỏi, viêm mắt, chảy nước mắt. Nếu thiếu nhiều vitamin B2 có thể gây loét giác mạc và tăng nguy cơ sung huyết thần kinh thị giác. Riêng thành phần vitamin B3 (vitamin PP) là vi chất cần thiết cho quá trình oxy hóa khử chuỗi hô hấp tế bào của mắt. Ngoài ra, vitamin PP còn có tác dụng chống dị ứng, được sử dụng để điều trị viêm kết mạc do dị ứng. Đặc biệt, vitamin B12, ngoài tác dụng tạo máu, bảo vệ tính toàn vẹn tế bào thần kinh, còn đóng vai trò quan trọng trong cơ chế tổng hợp protein, đẩy mạnh quá trình tổng hợp protein, giúp mau liền sẹo, rất cần thiết cho những người có tổn thương thị giác như: loét giác mạc, viêm kết mạc do dị ứng hoặc sau phẫu thuật…

Chăm sóc mắt mỗi ngày với thuốc nhỏ mắt có chứa Vitamin nhóm B.

Theo các chuyên gia nhãn khoa, ngoài chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng cần thiết cho đôi mắt thì dùng thuốc nhỏ mắt có chứa vitamin nhóm B là một trong những giải pháp hiện nay. Nếu nhỏ từ 1 đến 2 giọt vào mỗi mắt, dùng 3-4 lần mỗi ngày, sẽ giúp trị mỏi mắt, đỏ mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt. Ngoài ra, dùng thuốc nhỏ mắt chứa vitamin nhóm B còn giúp phòng ngừa và điều trị hỗ trợ bệnh đục thủy tinh thể (cườm đá) và các triệu chứng viêm ở mắt. Chăm sóc mắt mỗi ngày với thuốc nhỏ mắt có chứa vitamin nhóm B không những làm sạch mắt, giữ ẩm cho mắt mà còn nuôi dưỡng tế bào mắt.

Phương Thảo