Bộ trưởng Y tế: '4 bé sơ sinh tử vong cùng ngày cùng khoa là bất thường'

4 bé sơ sinh Bắc Ninh tử vong do 'sốc nhiễm khuẩn'

Chiều 21/11, làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Bà mẹ sức khỏe trẻ em, Bộ Y tế, đánh giá 4 em bé tử vong trong vòng 7 tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho thấy "đây là sự cố bất thường". Trung bình tại Việt Nam có 1,5 triệu trẻ em chào đời mỗi năm, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong khoảng 450-500 bé. Ông Vinh nói rằng, khi đất nước ngày càng phát triển thì dù một cháu bé hay một sản phụ thì mạng sống đều quý giá.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhìn nhận: "Đây là sự cố không ai mong muốn nhưng là bất bình thường khi có 4 bé sơ sinh chết trong cùng một ngày, cùng một khoa".

Bé sinh non được chăm sóc cách ly tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Thành.

Bộ trưởng đặt câu hỏi: Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh không phải không có kinh nghiệm, từng cứu sống cả trẻ sinh non nhẹ cân chỉ 700-800 g, vậy nguyên nhân sự cố là do đâu? Bà cho rằng để khẳng định chính xác thì cần chờ kết luận của hội đồng chuyên môn cấp bộ đang họp. Về pháp lý, cần chờ kết luận cơ quan điều tra và đã mổ khám nghiệm tử thi.

Theo Bộ trưởng, bước đầu có thể nghĩ đến nguyên nhân sự cố là do nhiễm khuẩn bệnh viện. Bà Tiến nghĩ đến 3 khả năng gây nhiễm khuẩn cho các cháu nhỏ. Khả năng thứ nhất có thể nhiễm khuẩn từ tác nhân chăm sóc hàng ngày như bàn tay, hơi thở của người chăm sóc, dụng cụ... Khả năng thứ hai do quá tải bệnh viện. Hiện bệnh viện sản nhi có đến 320 giường bệnh, chủ yếu nội nhi, 90 giường sơ sinh. Bà Tiến cho rằng số bệnh nhi sơ sinh quá lớn với khoảng 25 giường bệnh nặng. "Đây là tình trạng quá tải số giường sơ sinh trên một bệnh viện sản nhi khá non trẻ", Bộ trưởng nói.

Vấn đề thứ 3 Bộ trưởng nghĩ đến là tình trạng quá tải sức lao động của cán bộ y tế bệnh viện. Bắc Ninh là địa bàn có nhiều công nhân, đông bệnh nhân. Trong khi đó khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi chỉ có 7 bác sĩ, 25 điều dưỡng phải chăm sóc điều trị cho cả 92 em bé sơ sinh kể cả 25 giường bệnh nặng, nên rất khó đáp ứng.

Bộ trưởng yêu cầu chuyển ngay các trẻ sinh non suy hô hấp lên các bệnh viện Nhi và Sản tuyến trung ương để giảm tối đa nguy cơ tử vong trong bối cảnh khoa sơ sinh ở Bắc Ninh có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện kiểm soát quy trình chống nhiễm khuẩn tại khoa sơ sinh, khoa nội nhi, kiểm soát nhiễm khuẩn, rửa tay, tập huấn cán bộ, phun khử khuẩn, vệ sinh máy móc, bơm tiêm điện…

Trước đó Bộ trưởng Y tế đã thị sát đơn nguyên sơ sinh, nơi 4 bé qua đời, để nắm tình hình trước khi họp với hội đồng chuyên môn.

Bác sĩ Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết bệnh viện có quy mô 500 giường, riêng giường bệnh nhi chiếm hơn 60%, trong đó có 98 giường sơ sinh. Đơn nguyên sơ sinh đang chăm sóc đặc biệt cho 14 cháu sinh non, bé nhẹ cân nhất 1,1 kg.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm các bé sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, chiều 21/11. Ảnh: N.P.

Sáng 20/11, có 4 bé sơ sinh tử vong ở đơn nguyên Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bốn em bé đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, phải thở máy, nằm lồng ấp. Kết luận sơ bộ ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự và các chuyên gia nhi khoa, dựa trên giám định pháp y bệnh nhi, nguyên nhân gây tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn". Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã đình chỉ kíp trực liên quan 4 trẻ tử vong ngày 20/11 để viết tường trình và phục vụ điều tra.

11 em bé đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh ngay chiều và tối 20/11 đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Trong số này, có đến 7 bé được bác sĩ xác định bị nhiễm trùng, theo dõi nhiễm trùng huyết, đều phải nằm cách ly trong điều kiện vô trùng.

