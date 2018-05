Bộ trưởng Y tế cùng người dân diệt loăng quăng phòng chống virus Zika

Việt Nam truy tìm virus Zika / Hàng chục ca nhiễm virus Zika ở Mỹ nghi do quan hệ tình dục

Đa phần bể chứa nước sạch ở các hộ gia đình chứa rất nhiều muỗi và loăng quăng. Ảnh: TT.

Sáng 5/3, Bộ trưởng Y tế phát động Chiến dịch "Người dân tự diệt muỗi, loăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết" tại huyện Bình Chánh, TP HCM. Ở khu vực này, có rất nhiều dụng cụ chứa nước trong nhà dân như bình hoa, lốp xe cũ, bể, lu, vật dụng phế thải... chứa nước đọng. Mỗi khi có ánh đèn pin soi vào, từng đàn muỗi bay lên và nhiều loăng quăng bơi lội phía dưới.

Bộ trưởng kêu gọi các gia đình thực hiện những biện pháp diệt muỗi, loăng quăng như thả cá vào dụng cụ chứa nước sạch, lật úp các vật dụng đọng nước, thay nước bình bông, dọn các vật dụng phế thải quanh nhà... Mỗi gia đình dành nửa tiếng đồng hồ hàng tuần để dọn dẹp nơi ở, không để loăng quăng có đủ thời gian nở thành muỗi làm lan truyền dịch bệnh.

Vị đứng đầu ngành y cũng đề nghị các cấp chính quyền đoàn thể tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền. Đại diện Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế tỉnh Long An và chủ tịch UBND các quận huyện đã ký cam kết thể hiện trách nhiệm trong việc quyết tâm chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết.

Từ cuối năm ngoái đến nay, tình hình dịch bệnh do virus Zika diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên 43 quốc gia. Những dữ liệu dịch tễ cho thấy có mối liên quan giữa các ca nhiễm virus Zika ở phụ nữ mang thai với sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở Brazil. Do vậy từ đầu tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng và đề nghị các quốc gia, tổ chức quốc tế tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh này.

Các kết quả giám sát tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Zika. Tuy nhiên Bộ trưởng Kim Tiến khuyến cáo chính quyền và người dân không nên chủ quan bởi nước ta nằm trong khu vực có nguy cơ cao virus xâm nhập và lây lan bởi tình hình giao lưu thương mại, du lịch khá sôi động, có nhiều người lao động trở về từ vùng có dịch. Hơn nữa Việt Nam đang lưu hành bệnh sốt xuất huyết với muỗi Aedes truyền bệnh cũng là loài trung gian mang virus Zika, trong khi người dân chưa có miễn dịch. Hai dịch bệnh này đã tạo nên tình trạng lo ngại "kép", là vấn đề y tế cần được quan tâm hàng đầu.

Bộ đang chỉ đạo thu thập các mẫu bệnh phẩm từ những trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Zika để kịp thời phát hiện bệnh xâm nhập cũng như ổ dịch tại cộng đồng nhằm xử lý sớm, không để dịch lây lan. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đến các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika khi không cần thiết. Người đi, đến hoặc về từ quốc gia đang có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, nếu có dấu hiệu bất thường phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.

Trần Ngoan

tranngoan@vnexpress.net