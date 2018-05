Bộ trưởng Y tế đề nghị đơn giản thủ tục mua BHYT hộ gia đình

Người tham gia bảo hiểm y tế giảm vì phải mua theo hộ gia đình

Gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh từ người dân, một số địa phương về những phức tạp trong thủ tục kê khai, xác nhận tính xác thực của thông tin về thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) gây phiền hà đối với người tham gia. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc này, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị sửa đổi, bổ sung công văn hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người tham gia.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình phiền hà, phức tạp khiến nhiều người dân chưa mua được thẻ. Ảnh:N.Phương.

Theo đó, trong giai đoạn hiện nay không bắt buộc người tham gia BHYT theo hộ gia đình phải trình các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên hộ gia đình như photocopy thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình; trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của UBND xã.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị Bảo hiểm Xã hội tăng cường tuyên truyền, giải thích quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình để người tham gia BHYT hiểu về lợi ích và quy định của pháp luật. Bảo hiểm xã hội các địa phương và các đại lý thu BHYT cần chủ động tiếp cận hộ gia đình. Đồng thời, UBND cấp xã cần được tập huấn về nhiệm vụ lập danh sách.

Bộ trưởng Tiến kiến nghị nghiên cứu mở rộng các hình thức tổ chức đại lý thu BHYT theo hướng cá nhân, cơ quan nào dễ tiếp cận với người dân nhất đều có thể làm đại lý thu BHYT (ví dụ: trạm y tế xã/phường, phòng khám bác sĩ gia đình, bưu điện).

Theo báo cáo trong quý 1/2015, hơn 63 triệu người tham gia BHYT, giảm 1,4 triệu người so với cuối năm 2014. Trong đó tập trung ở 2 nhóm: nhóm ngân sách nhà nước đóng và nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng. Về thực hiện mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, số người tham gia là 7,7 triệu người, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái. Trong số 46 tỉnh giảm số người tham gia BHYT thì có 17 tỉnh là do giảm nhóm tham gia theo hộ gia đình, 6 tỉnh giảm trên 10% như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long…

Nam Phương