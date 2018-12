Bộ Y tế 3 lần hoãn dùng vắcxin mới, thị trường khan hiếm Quinvaxem

ComBE Five là vắcxin do Ấn Độ sản xuất, được Bộ Y tế dùng thay thế vắcxin Qunivaxem phòng 5 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib.

Trao đổi với VnExpress.net sáng 10/12, Cục trưởng Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu cho hay Bộ Y tế đã 3 lần hoãn đưa ComBE Five ra thị trường. Trước đó việc chậm sử dụng vắcxin ComBE được Bộ Y tế giải thích là cần kiểm tra kỹ chất lượng.

Dự kiến vắcxin này sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng trong tháng 12.

"Hiện vắcxin 5 trong 1 ComBE Five đang được vận chuyển từ kho ở Viện Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP HCM và Nha Trang... đến các tỉnh để kịp thời phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng trong tháng 12", ông Phu nói.

Nhiều tỉnh thành đã hết sạch văcxin 5 trong 1 Quinvaxem từ tháng 10. Nhiều trẻ đến lịch tiêm chủng phải hoãn lịch tiêm.

Văcxin ComBE Five dự kiến được đưa vào sử dụng từ tháng 12.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, cho biết Hà Nội đã hết vắcxin 5 trong 1 tiêm chủng mở rộng từ khoảng một tháng trước đây. Mỗi tháng Hà Nội cần 22.000-25.000 mũi vắcxin này.

Hà Nội là địa phương có dự trữ văcxin 5 trong 1. Nhiều tỉnh thành khác đã hết văcxin này từ vài tháng trước, trong đó có Long An, An Giang, Đồng Nai, TP HCM, Đà Nẵng...

Vắcxin ComBE Five được chỉ định tiêm 3 mũi vào các tháng tuổi thứ 2, 3, 4 cho trẻ em. Vắcxin này thay thế Quinvaxem do Hàn Quốc sản xuất đã được sử dụng ở Việt Nam khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên hiện nhà sản xuất Quinvaxem đã dừng bào chế vắcxin này.

Vắcxin ComBE Five đã được thử nghiệm tại 60 huyện với 889 xã của 7 tỉnh gồm Cần Thơ, Bắc Giang, Yên Bái, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 10 và 11. Trên 17.000 trẻ đã được tiêm ComBE Five. Kết quả tiêm chủng cho thấy vắcxin đảm bảo độ an toàn.

