Bộ Y tế bác kết luận Phó khoa sản sai sót chết người

Tai biến sản khoa ở Quảng Ngãi có dấu hiệu hình sự

Bà Vân đã bị Sở Y tế Quảng Ngãi cách chức hồi tháng 7 vì cho rằng có sai sót trong cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ngày 23/4 và cháu bé sơ sinh con sản phụ Trần Thị Vân Anh hôm 22/6. Bác sĩ Vân đã gửi đơn kêu oan đến Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Theo văn bản trả lời của Vụ, bác sĩ Vân hoàn toàn không có sai sót về chuyên môn cũng như quản lý trong tua trực ngày 22/4 khi sản phụ Hạnh nhập viện. Sản phụ xuất hiện biến chứng trong thời gian từ 7h ngày 22 đến 23/4, là thuộc ca trực khác do bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng khoa Sản và là người đã trực tiếp mổ cho sản phụ Hạnh, chịu trách nhiệm.

"Sau tua trực của bác sĩ Vân, các bác sĩ ca trực này đã không đánh giá đúng mức bệnh đưa đến phát hiện chậm, xử trí không kịp thời, gây tử vong cho mẹ và con sản phụ Hạnh", Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em Lưu Thị Hồng xác định.

Vụ cũng cho rằng, cháu bé con sản phụ Vân Anh tử vong do suy hô hấp nặng, hít ối phân su, sơ sinh già tháng độ II, bác sĩ Vân hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm. Về chuyên môn và phân cấp trong tua trực, các bác sĩ trực cấp dưới phải theo dõi bệnh nhân, khi phát hiện bất thường cần mời bác sĩ trưởng tua. Thế nhưng bác sĩ Vân không được báo cáo trường hợp này. Tuy nhiên với vai trò trưởng tua trực, bác sĩ Vân chỉ chịu trách nhiệm liên đới trong quản lý ca.

Khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.

Trong khi đó, trả lời đơn khiếu nại của bác sĩ Vân, ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quan điểm kỷ luật cách chức đối với nguyên phó khoa Sản này với nhiều lý do. Cụ thể ngày 2/8 bác sĩ Vân nhận quyết định kỷ luật của Sở ký nhưng không có ý kiến gì cho người ra quyết định. Đến ngày 27/8 bác sĩ Vân mới có đơn khiếu nại lần đầu nhưng quá thời hạn khiếu nại nên Sở không giải quyết. Biên bản họp Hội đồng chuyên môn thẩm định tử vong sản phụ Hạnh và con sản phụ Anh của Bộ Y tế là do Công an Quảng ngãi trưng cầu, không phải Sở Y tế trưng cầu...

Trước đó, ngày 31/7, Sở Y tế Quảng Ngãi ký quyết định cách chức, thu hồi giấy phép hành nghề của bác sĩ Vân. Quyết định kỷ luật này nêu rõ bà Vân đã không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn bệnh viện trong phiên trực nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chỉ bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì buôn lỏng công tác quản lý, điều hành.

Bác sĩ Vân khi đó phản ứng quyết định này là thiếu công bằng, không đúng theo quy định của pháp luật. Bà đề nghị Bộ Y tế sớm xem xét, can thiệp trả lại công bằng, danh dự để mình có thể tiếp tục công tác trong ngành y.

Trí Tín