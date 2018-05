Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động phẫu thuật sau nhiều sự cố mổ nhầm

Sản phụ sinh mổ bị bác sĩ cắt nhầm niệu quản / Bệnh nhân đau chân trái, bác sĩ mổ nhầm chân phải

Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện nghiêm túc thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn phẫu thuật theo quy định; rà soát và thực hiện các tiêu chí quy định về an toàn phẫu thuật được quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Trong đó gồm các tiêu chí như bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ; xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp phân tích sai sót và khắc phục; thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu sai sót.

Cục cũng yêu cầu những bệnh viện chưa áp dụng Bảng kiểm an toàn phẫu thuật theo hướng dẫn cùa Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên nghiên cứu áp dụng.

Hướng dẫn về Bảng kiểm an toàn phẫu thuật của WHO chia làm 3 giai đoạn: tiền mê, trước khi rạch da và trước khi người bệnh rời phòng thủ thuật. Theo đó, những biện pháp kiểm tra an toàn được thực hiện trước khi tiến hành gây mê. Ở bước này, người phụ trách bảng kiểm phải xác định nhân dạng người bệnh, loại thủ thuật dự kiến, vùng mổ... Trong đó có yêu cầu xác nhận phẫu thuật viên đã đánh dấu chỗ mổ (thường bằng bút) trong trường hợp có liên quan tới vị trí có hai bên (trái, phải) hoặc phối hợp nhiều lớp tầng (ví dụ một ngón tay, ngón chân cụ thể, tổn thương da, đốt sống).

Giai đoạn trước khi rạch da, việc xác nhận lại tên bệnh nhân, loại phẫu thuật và vùng mổ được nhắc lại lần nữa với sự có mặt của cả ê kíp; tránh phẫu thuật nhầm người, nhầm chỗ.

Trước đó, tại Bệnh viện 115 Nghệ An, một bác sĩ đã mổ nhầm tay phải sang tay trái để rút đinh cho một bệnh nhi 6 tuổi. Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), một bệnh nhân nam 37 tuổi được chỉ định mổ chân trái bị đau nhưng bác sĩ lại mổ nhầm chân phải. Tương tự tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hóa, trong khi mổ cắt tử cung cấp cứu sản phụ bị băng huyết, phẫu thuật viên đã cắt nhầm luôn cả niệu quản.

Phương Trang