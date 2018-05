Bộ Y tế đề nghị các trường chặt bỏ ngay cây hoa chứa chất độc

Động thái này được Bộ Y tế đưa ra sau khi hơn 20 học sinh một trường tiểu học tại Nghệ An phải nhập viện vì ăn quả cây ngô đồng ở sân trường. Loại cây này chứa protein độc gọi là toxalbumin.

Cây ngô đồng trồng trong khuôn viên trường ở Nghệ An khiến học sinh ăn trái bị ngộ độc.

Đây không phải là lần đầu tiên học sinh bị ngộ độc do ăn quả cây trồng. Thời gian qua nhiều địa phương đã xảy ra ngộ độc do trẻ em ăn quả của loài cây, hoa có trong khuôn viên trường học. Các loài cây, hoa này được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại, song chứa các hợp chất hữu cơ có khả năng gây độc cho cơ thể khi ăn phải.

Cây trúc đào có độc do chứa glycosid ảnh hưởng đến tim.

Vì thế, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan chức năng địa phương xảy ra ngộ độc điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả. Cục cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc.

Cây huỳnh anh cũng chứa chất gây độc tương tự cây trúc đào.

Nếu trường phải trồng các cây này với mục đích học tập, nghiên cứu thì cần có bảng cảnh báo và biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp đối với mỗi cây, hoa này. Các trường tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, đồng thời giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe học sinh nghi ngờ do ăn phải các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc.

Phương Trang