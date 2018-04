Bộ Y tế đề xuất 3 phương án giờ cấm bán rượu, bia

Ngày 13/4, Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, Bộ đưa ra ba phương án về địa điểm, thời gian được bán rượu, bia. Cụ thể:

Phương án 1: Chỉ được bán rượu, bia vào 11-14h và 17-22h hằng ngày; trừ trường hợp bán tại khu vực bay quốc tế và khu vực, tuyến phố chuyên kinh doanh ẩm thực, giải trí, du lịch.

Phương án 2: Chỉ được bán rượu, bia 6-22h hằng ngày, trừ khu vực bay quốc tế và tuyến phố chuyên kinh doanh ẩm thực, giải trí, du lịch”.

Phương án 3: Thời gian không được bán rượu, bia thực hiện theo lộ trình quy định của Chính phủ.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế cho rằng đây là một trong những nội dung đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Phương án nào nhận được nhiều sự đồng thuận, Bộ Y tế sẽ tiếp thu và chỉnh sửa.

Chi phí cho tiêu thụ bia ở Việt Nam bình quân khoảng hơn 300 USD một người một năm, trong khi chi tiêu cho y tế bình quân chỉ là 113 USD.

Theo nghiên cứu trên thế giới, uống rượu bia vào thời điểm 20-24h tác động đến sức khỏe con người rất lớn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp trong khi đây là thời gian con người cần nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động. Thực tế cho thấy tỷ lệ bị tai nạn giao thông vào giờ này rất cao.

Dự thảo Luật cũng nghiêm cấm khuyến mại, rượu bia trực tiếp cho người tiêu dùng; dùng làm giải thưởng cho các cuộc thi; cung cấp miễn phí. Cấm quảng cáo, giới thiệu rượu, bia từ 15 độ trở lên. Loại dưới 15 độ quảng cáo trên báo hình, báo nói thì chỉ được thực hiện từ sau 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Hạn chế hình ảnh uống rượu, bia trong các sản phẩm điện ảnh, truyền hình.

Dự thảo này đã được họp lấy ý kiến nhiều lần, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp diễn ra vào tháng 10. Luật Phòng chống tác hại rượu, bia sẽ kiểm soát chặt chẽ nhu cầu sử dụng rượu, bia; đưa ra các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; kiểm soát việc cung cấp rượu, bia; giảm tác hại...

Theo bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế, Việt Nam đang là một "cường quốc" về sử dụng rượu, bia. Hiện chỉ số phát triển con người Việt Nam đứng thứ 116 trên 182 nước trên thế giới, nhưng chỉ số sử dụng rượu bia ở vị trí 29. Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng rượu, bia ngày càng tăng ở mức báo động. Năm 2017, sản lượng bia 4 tỷ lít, tăng hơn 10% so với năm 2016. Bình quân mỗi năm mỗi người dân tiêu thụ 42 lít bia.

Chi phí cho tiêu thụ bia của Việt Nam khoảng 3,4 tỷ USD mỗi năm, chiếm gần 3% số thu ngân sách của cả nước; tương đương bình quân khoảng hơn 300 USD một người một năm, trong khi chi tiêu cho y tế chỉ bình quân 113 USD một người. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, 70% người dân Việt Nam đều ít nhiều chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của rượu bia. Thiệt hại do rượu, bia lớn hơn gấp nhiều lần so với giá trị kinh doanh của rượu bia mang lại.

Rượu bia là yếu tố nguy cơ xếp thứ 5 trong số 15 yếu tố nguy cơ sức khỏe hàng đầu; là nguyên nhân liên quan đến chấn thương tai nạn giao thông, rối loạn tâm thần, xơ gan, tim mạch, ung thư... Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo không có một tiêu chuẩn cho mức độ tiêu thụ cồn bao nhiêu là có hại. Lý do là nguy cơ và hậu quả do sử dụng rượu bia khác nhau, phụ thuộc vào tuổi, giới tính và các đặc tính sinh học khác của từng người, cũng như hoàn cảnh và cách thức uống rượu bia khác nhau. Điều đó có nghĩa không có mức độ uống rượu bia nào là an toàn. Các bằng chứng khoa học cho thấy uống một lượng rất nhỏ rượu bia cũng có thể gây ra các nguy cơ và hậu quả sức khỏe nhất định.

Nam Phương