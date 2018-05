Bộ Y tế đề xuất sử dụng lại văcxin 5 trong 1

Tạm ngừng văcxin 5 trong 1 để chờ WHO điều tra / Bé 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm văcxin 5 trong 1

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo sáng 20/6 tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng ban Quan lý Dự án Tiêm chủng mở rộng cho biết, từ năm 2010 (bắt đầu đưa văcxin này vào tiêm miễn phí cho trẻ) đến nay có 43 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Kết quả đánh giá độc lập của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, trong số này 27 ca tử vong không liên quan đến tiêm chủng. Có 9 trường hợp có thể coi là có liên quan đến tiêm văcxin nhưng đều hồi phục. Các trường hợp còn lại là không liên quan đến tiêm chủng và chất lượng văcxin.

"Văcxin 5 trong 1 có thành phần ho gà có tính an toàn cao, ít phản ứng nặng gây tử vong. Theo WHO, tỷ lệ gặp phản ứng phụ tương đương nhau dù là văcxin vô bào (loại tiêm dịch vụ) hay toàn tế bào (loại miễn phí). Dù có phản ứng phụ nhưng vì tính hiệu quả trong việc phòng bệnh nên WHO vẫn khuyến cáo sử dụng. Trong thời gian tới, khi sử dụng lại văcxin 5 trong 1 này sẽ vẫn gặp những trường hợp phản ứng nặng sau tiêm", tiến sĩ Hiển nói.

Tiến sĩ Takeshi Kasai, đại diện WHO cho biết: "Khu vực Đông nam châu Á có nhiều bệnh truyền nhiễm, đe dọa sức khỏe, tính mạng của trẻ. Vì thế, chúng tôi đánh giá cao hành động kịp thời tái sử dụng văcxin. Tạm dừng càng lâu thì nguy cơ trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm càng lớn".

Cũng theo tiến sĩ Takeshi, việc điều tra xác định rõ nguyên nhân với từng trường hợp xảy ra tai biến sau tiêm chủng dù nhẹ hay nặng là điều vô cùng khó khăn. Vì thế, ông đề nghị Chính phủ đẩy mạnh quá trình theo dõi sau tiêm. "Hai loại văcxin phòng ho gà vô bào hay toàn tế bào đều cung cấp hiệu quả phòng bệnh tốt. Nhưng văcxin vô bào mà Hàn Quốc đang sử dụng đắt hơn rất nhiều, đôi khi đắt gấp 10 lần văcxin mà ta đang nói đến. Về phản ứng nhẹ thì văcxin sử dụng tại Hàn Quốc ít hơn, Việt Nam nhiều hơn. Liên quan đến phản ứng nặng, thì cả hai loại văcxin đều cho thấy tỷ lệ tương đương nhau", tiến sĩ Takeshi nói.

"Khi tái sử dụng văcxin, chúng ta nhìn thấy trước tiếp tục sẽ có những trường hợp có phản ứng phụ không mong muốn. Tuy nhiên, không có văcxin nào là an toàn tuyệt đối dù có là văcxin tốt nhất ", ông nhấn mạnh.

Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Phó cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết Bộ sẽ báo cáo với Chính phủ đề xuất cho phép sử dụng lại văcxin 5 trong 1 Quinvaxem. Khi có văn bản đồng ý cho tiêm thì sẽ tiêm lại.

