Bộ Y tế hỗ trợ phao cứu sinh, thuốc cho 4 tỉnh bị mưa lũ

Nhiều sản phụ vượt cạn trong mưa lũ

Ngày 16/10, Bộ Y tế hỗ trợ Sở Y tế các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa; mỗi tỉnh 200 phao tròn cứu sinh, 2 phao bè cứu sinh, 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 100.000 viên khử khuẩn cloramin B, 125 áo phao cứu sinh. Riêng Sở Y tế tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ thêm 2 nhà bạt 16 m2.

Nhiều nơi tại Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn còn ngập nặng sau đợt mua lũ kéo dài 4 ngày qua. Ảnh: Đức Hùng.

Sở Y tế các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tại khu vực này triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa lũ, xây dựng kế hoạch ứng phó khắc phục hậu quả do mưa bão, đề phòng lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng. Các Sở Y tế triển khai phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, cán bộ y tế… tại các vùng trũng, thấp và vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất.

Các cơ sở y tế triển khai công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa lũ như sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng cấp cứu cho nạn nhân; lập đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới.

Đợt mưa lũ 4 ngày qua tại các tỉnh miền Trung khiến 21 người chết, 8 người mất tích; trong đó Quảng Bình là nơi bị thiệt hại nặng nhất. Trong khi mưa lũ miền Trung chưa rút hẳn thì dự báo ngày 19/10, cơn bão Sarika khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, gây ra một đợt mưa lũ mới.

Phương Trang