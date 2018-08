Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng rắn lục đuôi đỏ cắn

Tìm nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường / Rắn lục đuôi đỏ liên tục cắn người ở Phú Yên

Ngày 12/12, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn.

Đa số bệnh nhân thường bị cắn vào tay, chân trong quá trình lao động. Vài phút sau khi bị rắn tấn công, vết cắn sẽ sưng nề nhanh, máu chảy liên tục không tự cầm được, đau nhức nhiều. 6 giờ sau phần tổn thương sưng nề lan rộng từ vết cắn có thể đến gốc chi dẫn đến toàn chi sưng to, đau nhức, tím, xuất huyết dưới da, xuất huyết trong cơ… Ngoài ra, bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng sốc do mất máu, thậm chí sốc phản vệ do nọc rắn.

Bộ Y tế khuyến cáo, khi bị rắn độc cắn, người bệnh cần rửa vết thương; cởi bỏ đồ trang sức ở chi bị cắn tránh gây chèn ép khi chi sưng nề. Chú ý không để bệnh nhân tự đi lại, bất động chi bị cắn bằng nẹp. Đặc biệt, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, người bệnh không chích rạch tại vết cắn; thay vào đó có thể nặn, hút máu tại vết cắn để loại trừ bớt nọc độc… Sau đó, bệnh nhân cần được vận chuyển nhanh chóng tới các khoa Cấp cứu hoặc khoa Hồi sức chống độc.

Để phòng rắn cắn, người dân cần phát quang bờ cây bụi rậm quanh nhà, không bắc giàn hoa, dây leo… ở sân trước nhà. Trồng sả hoặc rắc bột lưu huỳnh quanh nhà là những biện pháp xua đuổi rắn nên áp dụng, nhất là ở những vùng có nhiều rắn. Khi vào rừng hoặc những nơi nghi có rắn lục phải đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài, đi giày cao cổ và nên khua gậy xua đuổi rắn.

Trước đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng giao Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tập huấn, đào tạo về lý thuyết và lâm sàng cho cán bộ y tế tại các tỉnh có nhu cầu; đồng thời tiếp tục nghiên cứu cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị cho người bệnh do từng loại rắn độc cắn.

Việt Nam là một trong những nước có nhiều loại rắn độc cắn người có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu đúng và kịp thời. Trong việc điều trị rắn độc cắn, huyết thanh kháng độc nọc rắn góp phần rất quan trọng. Hiện nay Viện Văcxin và Sinh phẩm y tế Nha Trang đã sản xuất được, trong đó có huyết thanh kháng độc nọc rắn lục đuôi đỏ.

Nam Phương