Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh trời rét đậm

Nhiều trẻ viêm phổi khi trời rét đậm / Sưởi than, bé 6 tháng tuổi bỏng nặng

Ngày 5/1, Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện những biện pháp phòng chống rét cho người bệnh. Cụ thể, các bệnh viện tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương về phòng chống rét, nhà cửa phải được che chắn kỹ, chăn đệm bảo đảm đủ ấm, phải mặc quần áo đủ ấm trước khi đi ra ngoài.

Ngành y tế địa phương cũng phải cảnh báo để người dân biết về các tai nạn do suởi ấm trong thời tiết giá lạnh hoặc trẻ bị ngạt thở do mặc quá nhiều quần áo ấm. Trẻ nhỏ tại các trường mẫu giáo không bảo đảm điều kiện chăm sóc, cách ly và dinh dưỡng kém có thể mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut.

Các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh, nơi xếp hàng chờ khám. Các buồng khám bệnh, buồng điều trị người bệnh phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi, phương tiện đảm bảo cho người bệnh được giữ ấm trong thời gian khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chú ý bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bất thường. Chẳng hạn như các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp, viêm đường hô hấp cấp do các loại virus.

Hiện nay tại miền Bắc tình hình thời tiết diễn biến bất thường, có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già, trẻ, người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp... Mới đây, Viện Bỏng quốc gia cũng tiếp nhận một bé mới 6 tháng tuổi bị bỏng lửa do sưởi ấm bằng than.

Phương Trang