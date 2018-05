Biến thịt heo thành thịt bò, thịt thú rừng / Đề xuất lập quỹ an toàn thực phẩm

Ngoài số điện thoại này, người dân có thể gửi thông tin đến email: tiepnhantinvipham@vfa.gov.vn để phản ánh khi phát hiện hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Từ thông tin phản ánh này, Cục sẽ giao các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm cam kết sẽ xác minh tất cả thông tin được người dân phản ánh dù có thể đúng hoặc chưa. Thời gian qua đã có rất nhiều vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm do người dân phát hiện.

Hà An