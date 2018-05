Bộ Y tế muốn cấm bán rượu bia lúc đêm khuya

Người Việt ngày càng nhậu nhiều hơn / Uống rượu bia bao nhiêu an toàn cho sức khỏe

Bộ Y tế đang xây dựng luật phòng chống tác hại rượu bia, trong đó các chuyên gia xem xét việc cấm bán rượu bia sau 22h hay 24h. Nhiều nước đã thực hiện quy định cấm này và cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế Bộ Y tế cho biết, theo nghiên cứu trên thế giới, uống rượu bia 20-24h đêm có tác động đến sức khỏe con người rất lớn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp trong khi đây là thời gian con người cần nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động. Thực tế cho thấy tỷ lệ bị tai nạn giao thông vào giờ này rất cao.

Dự kiến đến năm 2018, Bộ Y tế mới có thể trình dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia để Quốc hội xem xét.

Phát biểu tại hội thảo về dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 26-27/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đứng thứ 2 của Đông Nam Á về sử dụng rượu bia (sau Thái Lan), đứng thứ 10 của châu Á, thứ 29 trên thế giới. Kinh tế phát triển, điều kiện sống phát triển nhưng không thể nhanh bằng tỷ lệ tăng số người sử dụng rượu bia.

Theo điều tra mới nhất của Bộ Y tế, hơn 77% đàn ông Việt có sử dụng rượu bia và gần một nửa uống ở mức gây nguy hại. Tại Việt Nam, rượu bia luôn là một trong 10 nguyên nhân dẫn đến tử vong. Một thực tế đáng báo động là tuổi người uống rượu bia ngày càng trẻ hơn. Người trên 50 tuổi uống hằng ngày, người trẻ tần suất sử dụng ít hơn nhưng tổng số lượng sử dụng nhiều hơn người lớn tuổi.

Nhiều nam giới Việt có thói quen sau giờ làm là tạt vào các quán bia. Ảnh minh họa: P.D.

"Nếu như không có biện pháp quyết liệt kiểm soát thì Việt Nam có thể sẽ đứng đầu thế giới về sử dụng rượu bia chứ không phải thứ 29 như hiện nay", thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Bác sĩ Trần Quốc Bảo, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ người trưởng thành uống rượu bia của Việt Nam đứng thứ 22 thế giới, cao hơn tất cả nước châu Á và sau những nước khu vực châu Âu thuộc vùng nhiệt đới hàn đới. Gần 50% đàn ông Việt uống ở mức nguy hại, tỷ lệ cao nhất so với các nước trên thế giới. Không một nước châu Á nào kể cả Hàn Quốc, Nhật Bản có tỷ lệ uống ở mức nguy hại cao như Việt Nam. Trong vòng 5 năm từ 2010 đến 2015, tỷ lệ người Việt uống rượu bia ở mức nguy hại tăng từ 25% lên hơn 44%, ngược với xu hướng chung thế giới.

Cục Y tế Dự phòng cũng khuyến cáo không có tiêu chuẩn cho mức độ tiêu thụ cồn bao nhiêu là có hại. Lý do là nguy cơ và hậu quả do sử dụng rượu bia khác nhau, phụ thuộc vào tuổi, giới tính và các đặc tính sinh học khác của từng người, cũng như hoàn cảnh và cách thức. Điều đó có nghĩa không có mức độ uống rượu bia nào là an toàn. Các bằng chứng khoa học cho thấy uống một lượng rất nhỏ rượu bia cũng có thể gây ra các nguy cơ và hậu quả sức khỏe nhất định.

Rượu bia được cho là nguyên nhân gây ung thư khoang miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, đại tràng, gan và ung thư vú. Uống càng nhiều thì nguy cơ càng tăng và ung thư thường xuất hiện nếu uống từ 2 đến 15 năm, kể cả đã cai rượu bia. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội mỗi năm điều trị 450-500 người nghiện rượu, trong khi khoảng 10 năm trước thì chỉ vài chục bệnh nhân một năm. Có những bệnh nhân nghiện rượu khi mới 15 tuổi.

Ước tính hiện nay, mỗi năm người Việt tiêu thụ 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu có đăng ký và khoảng 200 triệu lít rượu không chính thống. Từ năm 2010-2015, sản lượng bia tăng trung bình 7% một năm, sản lượng rượu tăng 4,4% một năm. Giá rượu bia khá rẻ, quảng cáo khuyến mại với bia hầu như thả lỏng hoàn toàn, cấm quảng cáo rượu trên 15 độ.

Nam Phương